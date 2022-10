Dragon Ball: The Breakers já disponível para PC e consolas

Bandai Namco Europe S.A.S. lançou hoje DRAGON BALL: THE BREAKERS um novo jogo multijogador online assimétrico, para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, também compatível com PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Em DRAGON BALL: THE BREAKERS, os jogadores podem escolher entre juntar-se a uma equipa de sete sobreviventes e tentar escapar e sobreviver, ou personificar o poderoso Raider e impedir a fuga dos Survivors. Os sobreviventes são civis regulares apanhados numa "Temporal Seam", um fenómeno que os prende num lugar onde o espaço e o tempo estão em desordem. Terão de confiar na sua inteligência, nos itens espalhados pelo mapa e na cooperação com outros sobreviventes, a fim de ativar a Super Máquina do Tempo e escapar do Raider. Se optarem por jogar como Raider, os jogadores vão encarnar icónicos antagonistas de Dragon Ball como Cell, Majin Buu or Frieza. Cada um deles vai se tornar mais perigoso à medida que o jogo progride, vai evoluir para novas formas poderosas e destruir partes do mapa reduzindo as hipóteses dos Survivors se esconderem.

DB DB

DRAGON BALL: THE BREAKERS está disponível em três edições diferentes:

1. The Standard edition, edição disponível apenas em formato digital

2. The Special Edition, edição disponível tanto no retalho como no digital e contém o jogo completo, bem como o Special Edition Pack com um traje personalizável, a pose de vitória "Two-Handed Good"e a skin do veículo "Dragon (Yellow)".

3. The Limited Edition será exclusiva da Loja Bandai Namco. Além dos conteúdos da Special Edition, a Limited Edition terá um Steelbook, 3 autocolantes Raider e Cell Shell Figure, bem como o acessório in-game "Potara (Green)", que é um bónus exclusivo da Bandai Namco Store, e estará disponível para outros jogadores mais tarde.

DRAGON BALL: THE BREAKERS vai ter suporte contínuo após o lançamento com novos conteúdos sazonais e atualizações para deliciar os fãs! O jogo também tem um Dragon Tier sazonal gratuito que irá recompensar os jogadores com conteúdo gratuito enquanto jogam o jogo. Nesta temporada o prémio de nível 50 será a farmer skin para sobreviventes.