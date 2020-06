Dreams apresenta showcase com as suas melhores criações

Dreams Community Showcase. É este o nome do evento que mostrará a toda a comunidade de criadores que quiser assistir, as melhores experiências já feitas no Dreams™ pelos jogadores. Esta exibição da comunidade realizar-se-á no próximo dia 30 de junho às 17h00, e será transmitida em direto no canal da Twitch da Media Molecule, no Youtube e dentro do próprio título.

Após a transmissão em direto da Media Molecule, o estúdio abrirá as portas de uma exposição virtual, que se poderá explorar dentro do próprio jogo e que permitirá aos jogadores experimentar e/ou fazer parte de algumas criações.

Os jogadores encontrarão mais informações sobre como participar em indreams.me.

De lembrar que Dreams™, um extraordinário parque de diversões digital onde tudo é possível, foi desenvolvido em exclusivo para a PlayStation®4 pelo consagrado estúdio Media Molecule, e está disponível desde o passado dia 14 de fevereiro, nos pontos de venda habituais e na PlayStation®Store, onde está também disponível uma demo gratuita do jogo, PEGI 12, que foi anunciada recentemente. Esta demo* inclui o acesso a uma playlist rotativa de algumas das criações favoritas do Dreams™ para o consagrado estúdio Media Molecule. Entre estas criações destaque para The Ornithologist’s Private Collection, Ruckus, Cubric, Player Piano Player, Art Therapy e Great Job Human.

A demo* também inclui os primeiros cerca de 20 minutos da aventura "O Sonho de Art", e ainda toda a informação que os jogadores necessitam sobre o Modo de Criação do jogo. A versão completa do título está disponível a um preço recomendado de 39,99€.