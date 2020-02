Dreams apresentado no 1UP Gaming Lounge

Realizou-se ontem, no 1UP Gaming Lounge, em Lisboa, o evento de lançamento de Dreams™, o novo e incrível jogo da equipa de LittleBigPlanet, Media Molecule, que chegou no passado dia 14 de fevereiro aos pontos de venda habituais, em formato físico, e à PlayStation®Store, em formato digital, por 39,99€* e PEGI 12.

O evento contou com a presença de consumidores e game developers portugueses, assim como dos autores das melhores criações resultantes da Game Jam Online de Dreams™, cujo desafio era desenhar e construir uma experiência interativa sobre o que significa ser português, usando as poderosas ferramentas de criação do jogo.

Durante o evento, que começou com uma pequena demonstração em vídeo do jogo por parte da Media Molecule, os participantes tiveram a oportunidade de ver e de experimentar as melhores criações da Game Jam Online. Para além disto, tiveram ainda a oportunidade de pôr mãos à obra, dar asas à imaginação e experimentar o jogo que é já considerado a mais recente evolução da máxima do estúdio que o desenvolveu: "Jogar, Criar, Partilhar".

O projeto "Moniz Run", desenvolvido por alguns alunos da Universidade Lusófona de Lisboa, foi o grande vencedor desta iniciativa da PlayStation®, desafiando todos os jogadores a conquistarem Lisboa na pele de Martim Moniz.

Dreams™, um extraordinário parque de diversões digital onde tudo é possível, foi desenvolvido em exclusivo para a PlayStation®4 pelo consagrado estúdio Media Molecule, e está disponível desde o passado dia 14 de fevereiro, nos pontos de venda habituais e na PlayStation®Store, por 39,99€* e PEGI 12.