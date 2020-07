Dreams chega ao PS VR no próximo dia 22 de julho

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Dreams™, da equipa de LittleBigPlanet, Media Molecule, terá uma expansão em realidade virtual para o PlayStation®VR chamada Inside The Box, que estará disponível de forma gratuita a partir do próximo dia 22 de julho para todos os jogadores que têm o título. O anúncio foi feito durante o DreamsCom Showcase, um evento no qual a Media Molecule mostrou algumas das melhores criações já feitas no Dreams™.

Esta nova expansão trará novos tutoriais, exercícios práticos e kits para que os jogadores possam começar a criar com o PlayStation®VR, para além de novo conteúdo da Media Molecule. "Se tens uns comandos PlayStation®Move, irás ver que esculpir em Realidade Virtual é uma experiência que te permite mergulhar completamente no processo de criação. Claro que não é obrigatório estar em Realidade Virtual para criar para o PSVR e os jogadores que não tiverem um PlayStation®VR também beneficiarão desta atualização", diz Abbie Heppe, responsável de comunicação do estúdio.

Para além disto, a Media Molecule apresenta ainda uma série de novos gadgets para o modo de criação do jogo, e um conjunto completo de opções de acessibilidade, entre outras coisas que tornarão a experiência de jogo e de criação melhor.

Considerado a mais recente evolução da máxima do estúdio "Jogar, Criar, Partilhar", Dreams™ dá aos jogadores a oportunidade de libertarem a sua criatividade, e de darem vida às suas ideias com ferramentas inovadoras e fáceis de utilizar, com a possibilidade de as poderem partilhar depois com uma comunidade global.

Quer queiram criar jogos, música, quadros, animações, esculturas, filmes ou algo semelhante, Dreams™ é um extraordinário parque de diversões digital onde tudo é possível.

O jogo, que foi desenvolvido em exclusivo para a PlayStation®4 pelo consagrado estúdio Media Molecule, está disponível desde o passado dia 14 de fevereiro, nos pontos de venda habituais e na PlayStation®Store.