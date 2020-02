Dreams chega em exclusivo à PlayStation 4

Chega amanhã aos pontos de venda habituais, em formato físico, e à PlayStation®Store, em formato digital, Dreams™, o novo e incrível jogo da equipa de LittleBigPlanet, Media Molecule. Título, PEGI 12, estará à venda por 39,99€*.

Considerado a mais recente evolução da máxima do estúdio "Jogar, Criar, Partilhar", Dreams™ dá aos jogadores a oportunidade de libertarem a sua criatividade, e de darem vida às suas ideias com ferramentas inovadoras e fáceis de utilizar, com a possibilidade de as poderem partilhar depois com uma comunidade global.

Quer queiram criar jogos, música, quadros, animações, esculturas, filmes ou algo semelhante, Dreams™ é um extraordinário parque de diversões digital onde tudo é possível.

O jogo, que foi desenvolvido em exclusivo para a PlayStation®4 pelo consagrado estúdio Media Molecule, estará disponível a partir de amanhã, dia 14 de fevereiro, nos pontos de venda habituais e na PlayStation®Store, por 39,99€* e PEGI 12.

De lembrar que a partir de amanhã, e até domingo, dia 16 de fevereiro, irá decorrer uma Game Jam Online relacionada com este título, exclusiva para os criadores portugueses. O objetivo desta Game Jam Online, anunciada recentemente pela PlayStation® Portugal, é desenhar e construir uma experiência interativa sobre o que significa ser português, usando as poderosas ferramentas de criação do jogo.

Para participar, os jogadores apenas precisam da sua PlayStation®4, do Acesso Antecipado de Dreams™ e da sua criatividade. Ao participar estão automaticamente habilitados a ganhar 500€ em carregamentos de carteira PSN. No final, as melhores criações serão apresentadas num evento em Lisboa, que se realizará no próximo dia 19 de fevereiro. Neste evento, será revelado o grande vencedor.