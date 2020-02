Dreams disponível a partir de 11 de fevereiro

A PlayStation® anuncia que os jogadores que adquiriram o Acesso Antecipado de Dreams™, terão acesso à versão completa do jogo antes do seu lançamento global, já que o consagrado estúdio Media Molecule, responsável pelo desenvolvimento de Dreams™, lançará a atualização Creator Patch na próxima terça-feira, dia 11 de fevereiro, que dará aos jogadores acesso a todo o novo conteúdo do jogo a partir das 24h00 desse mesmo dia.

Com este Patch, os jogadores poderão jogar e desfrutar antecipadamente de todas as novas características que chegarão com o lançamento oficial de Dreams™, na sexta-feira, dia 14.

Entre as novidades destaque para "O Sonho de Art", uma aventura de longa duração que dá a conhecer aos jogadores Art, um ex músico de jazz que terão de acompanhar ao longo de uma viagem para fazer as pazes com os seus colegas de banda. Esta jornada proporcionará momentos de sonho não só com ele, como com todo um elenco de personagens fantásticas como o D-Bug, um robot muito útil e energético, e Frances, um ursinho de peluche que empunha um martelo.

Destaque ainda para os novos kits de criador de "O Sonho de Art", que permitirão aos jogadores criar os seus próprios sonhos com os pacotes de fantasia, ficção científica e noir. Também existem dois novos kits para usar no DreamShaping: "Welcome Home" e "Ancient Temple".

As novidades não ficam por aqui, e os jogadores também terão acesso a novos tutoriais sobre o espaço inicial e, entre muitas outras coisas, a uma interface atualizada.