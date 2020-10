A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que, no mês em que se celebra o Halloween, o jogo da Media Molecule (MM), Dreams™, estreia #AllHallowsDreams, uma nova atualização com conteúdos alusivos a esta data que permitirá a quem joga este título desfrutar de novos níveis e experiências, criados em conjunto com a comunidade de jogadores. Todas estas novas experiências estarão disponíveis a partir de amanhã, tanto para os jogadores deste título, como para aqueles que experimentarem a demo gratuita do mesmo, que está disponível na PlayStation®Store.

A principal atração de #AllHallowsDreams são as casas assombradas criadas pela comunidade, em que cada quarto dessas casas foi desenhado por um membro da comunidade de Dreams™, interpretando o que representa o Halloween para cada um deles.

Através desta atualização, os jogadores também encontrarão "The Pumpkin Patch", um desafio criativo em que os criadores da Media Molecule desafiaram os jogadores a criarem a sua própria abóbora de Halloween.

Para além disto, importa ainda referir que o estúdio incluirá novos duendes no jogo e anunciou que, a partir de amanhã, haverá uma nova jam de Halloween, na qual incentiva a comunidade a partilhar as suas criações e experiências nas redes sociais com os hastags #DreamsPS4 e #AllHallowsDreams.

Desde maio que o título da MM conta com uma demo gratuita, disponível de forma permanente na PlayStation®Store, onde também está disponível a versão completa do jogo por um preço recomendado de 39,99€ e PEGI 12.