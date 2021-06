Dreams: Media Molecule anuncia colaboração com Mercedes-Benz

A Media Molecule anunciou uma colaboração com a Mercedes-Benz que resultou em "Dreams e Mercedes", um jogo de plataformas 2D narrativo que apresenta um futuro possível: um mundo no qual a IA toma conta de todo o trabalho e os humanos são livres para desenvolverem a sua conexão com a criatividade, a natureza e outros seres humanos.

"Dreams e Mercedes", que será lançado no próximo dia 8 de julho no Dreams™, baseia-se num conceito do especialista em IA, Alexandre Cadain, com a contribuição de toda a equipa da Mercedes-Benz, que ganhou vida graças à direção e ao talento do criador da comunidade de Dreams™, Scott Vanderburgh (conhecido no jogo como [the_burgervan]) e ao suporte dos criadores da Media Molecule.

"O Dreams™ oferece o espaço perfeito para os entusiastas dos videojogos desenharem/ projetarem as suas visões desejáveis do futuro", disse Bettina Fetzer, Vice-Presidente de Marketing na Mercedes-Benz AG. E acrescentou: "Esta colaboração representa uma nova forma de explorar e de criar futuros mais favoráveis para as próximas gerações de todo o mundo".

Por outro lado, Siobhan Reddy, Diretor da Media Molecule, admitiu que "as melhores colaborações são aquelas que resultam em algo novo, inesperado e emocionante", e que a "Mercedes-Benz tem sido um parceiro inspirador para o nosso primeiro projeto Co-Labs", já que influenciou o estúdio a "imaginar o futuro" e a equipa gostou de ver o seu especialista no Dreams™, Scott Vanderburgh, trazer um estilo de jogo completamente diferente para o título.

"Continuaremos a colaborar com a Mercedes-Benz para trazer uma Game Jam à volta do tema ‘Futuros Imaginados’, que irá decorrer dentro do jogo como uma Jam da Comunidade entre os próximos dias 13 e 28 de julho", rematou Jen Simpkins da Media Molecule.