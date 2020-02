Dreams: Mundo dos sonhos chegou à PS4

Já chegou à PlayStation e promete mudar a forma como alguns de nós encaram o universo do Gaming. Dreams, para PS4, é um jogo extraordinário e em constante expansão, criado pela galardoada Media Molecule, que nos ofereceu títulos como LittleBigPlanet e Tearaway.

Aliás, basta olhar para estes dois jogos para entendermos que estamos perante uma proposta sólida e que segue um legado de bom gosto e experimentação. Neste caso, temos pela frente um título onde podemos descobrir jogos criados pela comunidade e aprender a criar os nossos próprios desafios. Trata-se, no fundo, da mais recente evolução da máxima do estúdio – "Jogar, criar e partilhar", onde temos a oportunidade de nos libertarmos das amarras e soltarmos a criatividade como bem entendermos.

Qualquer que seja a ideia que temos em mente, é seguro que existem ferramentas inovadoras e simples de utilizar para as colocar em prática. Jogos, música, quadros, animações, esculturas ou filmes, tudo pode ser feito em Dreams, também apelidado de ‘parque de diversões digital’.

Em vez de utilizar o já datado estilo de aventuras 2D de LittleBigPlanet, Dreams apresenta uma ‘sand box’ totalmente tridimensional que pode ser adaptada para diversos estilos, desde aventuras 3D, jogos bidimensionais ou mesmo apresentações musicais e filmes. Muitas das ferramentas básicas podem ser controladas de forma intuitiva, incluindo os sensores de movimento para mexer o cursor pela tela.

Isto porque, obviamente, num jogo tão vanguardistya, há suporte para os controles PS Move e até o visor PS VR, oferecendo tipos diferentes de interação.

Todas as criações podem ser jogadas imediatamente e podemos interagir com tudo o que está em plano. Ou seja, qualquer ferramenta pode ser adicionada a outra de forma efetiva, como é exemplo as músicas do jogo.

Feiats as contas, este é que daqueles títulos em que é muito mais fácil jogar do que falar sobre o mesmo. Aproveitem!