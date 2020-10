Dreams recebe atualização musical

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que a atualização 2.18* do Dreams™, conhecida como Atualização Musical, estará disponível para todos os jogadores do título da Media Molecule (MM), a partir de hoje, dia 7 de outubro. A atualização inclui novas interações e melhorias para o Dreamiverse em geral, incluindo para o VR**.

Esta atualização inclui centenas de novos instrumentos de orquestra, e ainda novos synths, novos kits de percussão, pianos, guitarras e até novos órgãos de igreja. A forma como se navega pelas coleções também foi melhorada, o que faz com que encontrar o melhor som agora seja uma experiência muito melhor.

Entre as novidades desta Atualização Musical do Dreams™ estão ainda dois novos upgrades relacionados com os Campos de Efeito. O primeiro está relacionado com a sincronização de ritmo e permitirá aos jogadores, a partir de agora, sincronizarem um efeito ao ritmo de um tempo ou instrumento. Já o segundo fará com que os jogadores possam, na página das opções, alterar a altura da influência de um efeito.

Para além disto, a atualização 2.18* do título da Media Molecule, inclui ainda novos clips de música e novas faixas musicais. O volume de alguns instrumentos existentes também foi ajustado.

Como em todas as atualizações, a MM recomenda aos jogadores que queiram atualizar elementos das suas criações existentes, que o façam um a um, de forma a garantir que as alterações feitas não afetam as suas criações de forma indesejada.