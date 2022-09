DreamWorks Dragons: Legends of The Nine Realms aterra hoje para o PC e consolas

A Outright Games, a principal editora de entretenimento interativo familiar, em colaboração com a Universal Games e Plataformas Digitais, lançou esta sexta-feira o DreamWorks Dragons: Legends of The Nine Realms, na Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Stadia e PC.

Inspirados na série original DreamWorks Animation DreamWorks Dragons: The Nine Realms, os fãs da icónica franquia assumirão o controlo de uma nova geração de dragões numa aventura ardente para salvar a família de Thunder e salvar a espécie de dragão.

Estabelecidos 1.300 anos após os eventos de How to Train Your Dragon, os fãs podem jogar como a corajosa Luz da Noite, Trovão e amigos Plowhorn, Feathers e Wu & Wei, enquanto se juntam para desencadear as suas habilidades únicas e derrotar gigantescos chefes de dragões enquanto voam pelo reino para descobrir o que perturbou os pacíficos reinos dos dragões.

A ação não fica por aqui, pois os jogadores experientes podem sujeitar-se ao teste final em 'Challenge Mode' onde os níveis podem ser reproduzidos com modificadores de dificuldade aumentada. Enquanto mergulham e mergulham em torno dos reinos fantásticos, os jogadores também serão acompanhados pela distinta música do aclamado compositor, Chris Whiter, que criou a partitura orquestral para o jogo.

"Estamos emocionados por finalmente podermos partilhar dreamWorks Dragons: Legends of The Nine Realms com todos", disse Terry Malham, CEO da Outright Games. ''Trabalhar com os nossos colaboradores próximos na Universal tem sido uma experiência fantástica e adorámos tirar estas personagens da série e adaptá-las para uma experiência única de videojogos. Os fãs podem esperar uma aventura repleta de ação com personagens e batalhas incríveis. Esperamos que todos gostem!"

"A franquia How to Train Your Dragon continua a entreter e a ultrapassar fronteiras à medida que a história evolui para um mundo moderno", disse Jim Molinets, SVP de Produção, Jogos Universais e Plataformas Digitais. "DreamWorks Dragons: Legends of The Nine Realms leva a fantástica narrativa e personagens pelas quais a franquia é conhecida e transporta-as para um novo mundo repleto de ação ardente e aventura sem parar que continuará a ativar o público em todo o mundo."

Estabelecidos 1.300 anos após os eventos de How to Train Your Dragon, DreamWorks Dragons: The Nine Realms está disponível em Peacock e Hulu nos Eua e BBC iPlayer no Reino Unido. Na UE, a série é transmitida em Rai Gulp em Itália, Clan em Espanha, Super RTL/TOGGO na Alemanha e Viaplay no Benelux, Polónia e Noruega. A última temporada está a ser transmitida agora.

DreamWorks Dragons: Legends of The Nine Realms já está disponível na Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Stadia e PC.