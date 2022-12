DualSense Edge recebe novo vídeo

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou ontem um vídeo sobre o processo de criação do design do DualSense™ Edge, o primeiro comando ultra-customizável de alto desempenho desenvolvido pela Sony Interactive Entertainment. Nele, aqueles que ajudaram a projetá-lo, partilham informações sobre o que inspirou o formato, o conjunto de recursos do comando e a primeira impressão de como a interface de usuário na PlayStation®5 permitirá níveis mais profundos de personalização.

"Procurámos mesmo saber o que define um comando profissional e a resposta a que chegámos foi que pode definir-se como um dispositivo que empodera o utilizador.", começa por dizer Tomomasa Mizuno, o Gestor de Produto Principal.

A equipa de design e desenvolvimento do DualSense™ Edge entrevistou diversos jogadores profissionais e descobriram que cada utilização individual varia de acordo com o jogo e com o jogador, então consideraram "necessário um comando altamente ajustável para dar resposta a essas necessidades", admitiu Masaho Morita, o Diretor de Engenharia de Hardware.

Segundo Kazuyoshi Enomoto, que também é Diretor de Engenharia de Hardware, a forma do comando é a mesma do DualSense™ original e isso ficou decidido desde o início. Para a equipa, isso foi todo um desafio, já que queriam incorporar no DualSense™ Edge várias funcionalidades cujo conteúdo tinha de caber no exterior.

De lembrar que o DualSense Edge™, que estará disponível a partir do próximo dia 26 de janeiro, custará 239,99€ (PVP estimado), e já está disponível para reserva. Criado tendo em mente o alto desempenho e a personalização, este novo comando da PlayStation®5 permite aos jogadores criarem uma experiência de jogo única e jogarem à sua maneira. Conta com controlos personalizáveis e perfis permutáveis que podem ajudar os jogadores a equiparem-se para tudo, desde torneios de nível profissional a aventuras épicas de um jogador. Algumas das suas principais funcionalidades são a possibilidade de mudar as coberturas dos manípulos; a possibilidade de trocar rapidamente entre perfis de controlos pré-definidos e ajustar o volume (ligação de áudio analógica aos auscultadores com microfone necessária para compatibilidade completa) do jogo e o equilíbrio do chat a partir do botão de função dedicado no comando (Interface de utilizador no comando); o facto dos módulos do manípulo serem substituíveis; a possibilidade de fixar o USB dos jogadores e diminuir a probabilidade dele escorregar num momento importante graças ao cabo trançado USB com carcaça do conector bloqueável; a existência de botões traseiros mapeáveis e a duração dos gatilhos ajustáveis, que permite aos jogadores definirem manualmente a distância que os seus gatilhos esquerdo e direito percorrem para uma experiência otimizada e adequada ao que estiverem a jogar.

O DualSense Edge™ e os seus componentes estarão disponíveis todos juntos e organizados numa caixa de transporte, que inclui:

Comando sem fios DualSense Edge™

Cabo trançado USB

2 Tampas standard

2 Tampas arredondadas altas

2 Tampas arredondadas baixas

2 Botões traseiros meio arredondados

2 Botões de Traseiros de Alavanca

Carcaça de Conector

Caixa de transporte