Duelo de líderes no Campeonato Nacional de Futebol Virtual

A quinta jornada do Grupo A da eLiga Portugal promete ser decisiva nas contas finais. Isto porque, frente a frente, vão estar equipas com prestações muito semelhantes até à data.Desde logo, vão defrontar-se as duas equipas que ocupam as primeiras posições na tabela, Moreirense FC EGN e CD Santa Clara Fourteen.Os dois conjuntos estão ainda invictos, sendo que os cónegos, com mais um ponto, têm igualmente um jogo a mais.Quem também ainda não conheceu o sabor da derrota foi o CS Marítimo K1CK, que hoje atuará em dose dupla. Os insulares vão começar por defrontar o FC Arouca by Quest, num duelo em atraso da última ronda que vai opor o quarto e o sexto classificado. De seguida, a dupla da Madeira enfrenta o Portimonense.Já a formação de Arouca, além do embate com os insulares, vai medir forças com o Vitória SC. Fora dos lugares de acesso aos Playoffs, os dois conjuntos vão agarrar no comando obrigados a somar pontos.Igualmente pressionado está o Sporting CP, que ainda procura a primeira vitória na competição. Com três jogos realizados, os leões ocupam o último lugar da tabela e, em caso de nova derrota, verão o cenário complicar-se ainda mais.Os verde e brancos vão defrontar o Boavista FC, equipa que ocupa o primeiro lugar abaixo da zona de apuramento e quer, por isso, aproveitar qualquer deslize para alcançar a posição desejada.Recorde-se que, durante esta Fase, todas as equipas do mesmo grupo se vão defrontar entre si, sendo apurados os quatro primeiros classificados, que seguem para os Playoffs.A emoção da eLiga Portugal pode ser acompanhada, a partir das 17H, em direto no canal oficial da competição na. Toda a informação, como calendário, resultados e tabela classificativa, disponíveis eme nooficial da competição.