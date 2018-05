A Ubisoft já anunciou uma lista com alguns dos jogos que vai mostrar na E3 2018.

Uma seleção que contempla The Division 2, Beyond Good & Evil 2, Rainbow Six: Siege, Transference, Skull & Bones, For Honor e Starlink: Battle for Atlas.

Para além destes títulos, a Ubisoft garante que conta ainda com algumas surpresas na manga para o grande evento da indústria dos videojogos.







Autor: João Seixas