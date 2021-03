EA Play no PC com o Xbox Game Pass Ultimate

A Xbox anunciou hoje, através do Xbox Wire, que todos os utilizadores do Xbox Game Pass Ultimate e do Xbox Game Pass para PC, poderão desfrutar de todos os benefícios do EA Play em PC’s, com Windows 10, a partir de amanhã, pelas 21h00, 18 de Março.

Os benefícios incluem:

• Mais de 60, dos maiores e melhores jogos de PC da EA, como o Star Wars Jedi: Fallen Order, FIFA 20, Titanfall 2 e Need for Speed ??Heat, bem como outros títulos, de algumas das mais populares séries de jogos da EA, como Battlefield, Madden, NFL, Command & Conquer e The Sims.

• No primeiro dia de utilização, os membros terão disponível o Star Wars: Squadrons, para jogar no PC e na Xbox. Terão ainda, desafios e recompensas exclusivas no jogo, conteúdos especiais e exclusivos para membros e descontos em compras online da EA , através da EA Desktop (beta).

• Acesso a trials de jogos, até 10 horas de utilização, das séries mais gostadas pelos fãs e de alguns dos principais títulos, como o FIFA 21.

Para mais informações sobre outros jogos incríveis, que fazem parte do Xbox Game Pass deste mês, visita o Xbox Wire.