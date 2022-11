EA Sports com Matchmaking Cross-Platform para NHL 23

A excitação continua para os fãs da NHL 23 ! Hoje, a EA SPORTS anunciou que o Cross-Platform Matchmaking entrou em direto no NHL® 23, marcando a experiência de gameplay mais social dos últimos anos. Há muito aguardado pelos fãs, o Cross-Platform Matchmaking dá aos jogadores a capacidade de se defrontarem com qualquer equipa adversária dentro da sua geração de consolas, reduzirá o tempo de espera aumentando o tamanho dos pools de jogadores no Hockey Ultimate Team e no World of Chel.

O Matchmaking Cross-Platform já se encontra disponível para alguns modos de jogo a partir de hoje, com os restantes modos HUT e WOC a serem atualizados ao longo dos próximos dias.

A partir destes dias, os jogadores poderão combinar em plataformas da mesma geração, o que significa que os jogadores da PS4 e Xbox One podem jogar uns contra os outros enquanto os jogadores da PS5 e Xbox X|S poderão jogar uns contra os outros. Vê na tabela Cross Platform Matchmaking abaixo em que plataformas podes jogar com ou contra.