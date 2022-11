EA Sports e Marvel continuam a apostar forte no "The Art of Heroes"

Hoje, os fãs de FIFA 23 da EA SPORTS podem finalmente ter um visual dos bastidores da colaboração da EA SPORTS FIFA com a Marvel Entertainment.

Vinte e um heróis favoritos dos fãs do FIFA Ultimate Team foram animados como itens inspirados na Marvel, enfeitando não apenas o ecrã, mas também as páginas de uma autêntica história de banda desenhada personalizada da Marvel. A tempo para a 2022 FIFA World Cup, os artistas da Marvel deram às estrelas do futebol de todo o mundo o tratamento de super-heróis, retratando-os como heróis com base nas suas proezas atléticas e nacionalidade.

Somente no FIFA 23, os jogadores podem entrar em campo com uniformes, bolas, tifos e muito mais exclusivos inspirados na Marvel, trazendo o status de herói para a sua equipa nacional favorito.

"Os jogadores de futebol e os Super Heróis encarnam um ideal que especialmente os jovens pensam que podem imitar", disse JL Giles, um artista de banda desenhada da Marvel. "A diferença é que os Super Heróis estão no reino da ficção, mas os jogadores de futebol são reais."

"Pareço um verdadeiro Vingador", disse Yaya Touré, antigo futebolista profissional e treinador da academia do Tottenham Hotspur. "É inacreditável."

Nos últimos 30 anos, a EA SPORTS FIFA tem estado na vanguarda da cultura do futebol. Colaborar com a Marvel para trazer Super Heroes ao jogo é mais um exemplo de como a EA SPORTS continua a esbater as linhas entre o jogo, o entretenimento e o mundo real do futebol global.

Yaya Touré: The Citadel

Ricardo Carvalho: The Anticipator

Park Ji-Sung: Tiger Heart

Claudio Marchisio: Il Principino

Landon Donovan: The Brave

Diego Forlán: Sun Strike

Lúcio: The Thunder

Rafael Márquez: El Kaiser of Michoacán

Javier Mascherano: Octo-Boss

Peter Crouch: The Robot

Dirk Kuyt: The Energizer

Harry Kewell: The Wizard of Aus

Jean-Pierre Papin: The Acrobat

Sidney Govou: The Lion of Lyon

Tomas Brolin: The Tornado

Rudi Völler: The Flying German

Hidetoshi Nakata: Stealth Agent 78

Jay-Jay Okocha: Double Take

Joan Capdevila: The Backfield Bull

Wlodzimierz Smolarek: Place Shift

Saeed Al Owairan: The Emerald Falcon