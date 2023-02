EA Sports F1 22: Alfa Romeo está em destaque

A Codemasters e a Electronic Arts Inc dão acesso hoje aos jogadores, ao carro Alfa Romeo F1 Team 2023 C43 via EA SPORTS F1® 22. Esta estreia no jogo está disponível para todos os jogadores no modo de contrarrelógio antes do evento, que começa no final desta semana.

O impressionante design vermelho e preto que Valtteri Bottas e Zhou Guanyu irão pilotar no Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA de 2023 é uma evolução do modelo do ano passado, que alcançou um P6 no FIA Formula 1® Constructors’ Championship de 2022 – o seu melhor resultado em mais de uma década.

"Os testes de pré-temporada são um momento altamente antecipado no calendário da Fórmula 1 e a primeira oportunidade para os fãs verem como os novos carros se comportam no grid", disse John Merchant, Diretor Global de Marca de F1 da EA SPORTS. "Estamos muito satisfeitos por fazer parte do recomeço de 2023, e de dar aos nossos jogadores a oportunidade de serem os primeiros a correr e testar o C43."

"Os fãs significam tudo para nós, e poder dar-lhes a oportunidade de conduzir o nosso novo Alfa Romeo F1 Team C43 antes mesmo de o verem na pista na vida real é algo que nunca foi feito antes nos videojogos oficiais da F1", disse Alessandro Alunni Bravi, Diretor Executivo do Grupo Sauber e Representante da Alfa Romeo F1 Team. "Estamos orgulhosos de estar na vanguarda desta abordagem pioneira, mas esta não é a história toda: temos muito mais reservado e planeado para a temporada, e mal podemos esperar para vos mostrar."

Além disso, o EA SPORTS F1® 22 será adicionado à The Play List a partir de 2 de março, disponibilizando o jogo para membros EA Play e Xbox Game Pass Ultimate. Novos jogadores no Xbox, PlayStation e PC poderão® desfrutar das emoções da Fórmula 1 com a recriação mais autêntica do auge do automobilismo.

Para notícias de F1® 22, visita o site do jogo de Fórmula 1® e segue os canais sociais no Instagram, Twitter, TikTok e YouTube