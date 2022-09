EA Sports F1 22: Atualização conta com pintura especial McLaren e novos ratings

Codemasters™ e Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) continuam a entregar itens especiais para jogadores na EA SPORTS F1® 22 , refletindo a temporada de Fórmula 1® com a próxima série da McLaren Racing, projetada para ser usada no Grands Prix de Singapura e do Japão. O modo de futuro, gratuito para todos os jogadores a partir de 11 de outubro como parte do pacote de descarregamento dentro do Podium Pass Series 3*, substituirá o padrão de pintura McLaren Racing in-game por um mês.

O Modo Futuro é inspirado nas paisagens futuristas e inovadoras de Singapura e do Japão. O estilo gráfico 3D apresenta uma paleta brilhante e variada de cores de néon. Após a sua presença limitada no tempo, os jogadores podem descarregar permanentemente a nova pintura McLaren gratuitamente* e usá-la no carro de jogador no jogo. A nova pintura também será usada pela McLaren Shadow Team na F1® Esports Series de 12 a 14 de outubro.

"Estamos emocionados com a parceria com a McLaren Racing e oferecemos outra vida especial limitada no tempo", disse Paul Jeal, diretor de F1® da Codemasters. "Sabemos o quanto os nossos jogadores adoram as pinturas únicas e o Modo Futuro não será exceção."

Com base na autenticidade, ontem, o estúdio lançou a sua segunda atualização de Driver Ratings em colaboração com os especialistas de Fórmula 1® David Croft, Alex Jacques e Anthony Davidson para melhor refletir o desempenho individual até e incluindo a FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2022. O domínio de Max Verstappen vê a sua classificação global aumentar para 96, dois pontos à frente do seu rival mais próximo. Os melhores desempenhos de Zhou Guanyu não passaram despercebidos, e está agora oito pontos acima da classificação do dia de lançamento.