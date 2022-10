EA Sports F1 22: Mika Häkkinen é destaque das atualizações de outubro

A Codemasters e a Electronic Arts Inc. continuam a reforçar os conteúdos no EA SPORTS F1® 22 com uma série de atualizações a partir de 11 de outubro. A F2™ assume o destaque com o 2022 FIA Formula 2 World Championship™. Os jogadores podem agora alinhar-se na linha de partida para a temporada de 14 etapas, incluindo o Sprint F2™, competir contra os novos concorrentes Logan Sargeant, Jack Doohan e o recentemente coroado Campeão, Felipe Drugovich.

O popular modo de gestão de F1® 22, My Team, recebe uma atualização surpresa no dia 17 de outubro com Mika Häkkinen como o mais recente Ícone do jogo. O ‘Flying Finn’ venceu dois Campeonatos Do Mundo seguidos em 1998 e 1999 e foi um dos pilotos mais respeitados da sua geração. Os jogadores da Champions Edition podem inflamar velhas rivalidades enquanto competem contra outros ícones do jogo, incluindo Michael Schumacher, a quem Häkkinen chamou o seu maior rival.

Após o FORMULA 1 HONDA JAPANESE GRAND PRIX 2022, a pintura especial de McLaren Racing's Future Mode, inspirada nas paisagens futuristas e inovadoras de Singapura e japão, está incluída como um download gratuito para todos os jogadores por um tempo limitado. Os jogadores também terão a opção de descarregar permanentemente a pintura no Future Mode gratuitamente a partir de dezembro e equipar o seu carro.

Com a temporada de F1® a dirigir-se para oeste, todos os jogadores receberão conteúdo gratuito inspirado nos EUA através do correio do jogo. A partir de 17 de outubro, estará disponível uma pintura de Stars and Stripes, capacete, fato de corrida e luvas inspirados nos EUA, juntamente com a celebração do pódio The Griddy. A mania da dança, que levou as celebrações desportivas dos EUA a um nível totalmente novo, finalmente entra em F1® 22 para todos os pilotos criados por jogadores. Estão também disponíveis mais itens de personalização para desbloquear nos 30 níveis Gratuitos e VIP do Podium Pass Series 3, com lançamento a 12 de outubro.

"Colocámos tanto conteúdo na última atualização com algo para todos os jogadores", disse Paul Jeal, Diretor Sénior do Franchise F1® na Codemasters. "Quer se tratem de itens vibrantes do Podium Pass, celebrações loucas de dança, um novo ícone de corrida, ou a temporada completa de F2 de 2022, os jogadores têm muito conteúdo novo, dando-lhes a desculpa perfeita para voltarem à pista."

F1® 22 abraça a nova era da Fórmula 1® com os carros revolucionários desta temporada projetados para corridas mais competitivas, Sprint de F1®, e momentos imersivos do dia da corrida, como voltas de formação, momentos de carro de segurança e paragens nas boxes. O jogo inclui recentes atualizações de circuitos para Espanha, Austrália, Abu Dhabi e o novo Autódromo Internacional de Miami. Para veteranos experientes, F1® 22 expande as suas características com o regresso de My Team, agora com três pontos de partida, a aclamada Carreira de 10 anos com funcionalidade de dois jogadores, Multiplayer incluindo ecrã dividido offline, e VR para PC.