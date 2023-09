EA Sports F1 23: Conseguirás bater a volta mais rápida de Charles Leclerc?

Um novo 'Pro Challenge' está a chegar à F1 23, e dá aos fãs a oportunidade de competir com o piloto de renome da Formula 1 Charles Leclerc na Formula 1 Pirelli Gran Premio D'Italia 2023. De 5 de Setembro 11 de Setembro, os participantes podem entrar no 'F1 World' e testar as suas habilidades contra o tempo da volta mais rápida de Charles Leclerc, de 1:20:151. Os jogadores que ultrapassarem o tempo da volta de Leclerc serão recompensados com o capacete exclusivo que ele usará em Monza. Este é o segundo dos recém-introduzidos 'Pro Challenges', que permite que os fãs experimentem a emoção de competir diretamente contra os seus pilotos favoritos. Confere as dicas de Charles Leclerc aqui.

Além deste emocionante desafio, a Scuderia Ferrari anunciou recentemente uma pintura especial para a sua corrida em casa, assim como os capacetes e fatos de corrida dedicados, para celebrar o ADN de competição da empresa e a histórica vitória geral nas 24 Horas de Le Mans. Até 16 de setembro, os jogadores de F1 23 podem experimentar estes designs especiais, que substituirão temporariamente a habitual livery Ferrari nos modos Career, Time Trial, e Grand Prix.

Não percas esta incrível oportunidade de correres com Charles Leclerc. Assume o teu lugar e deixa a tua marca na história da Fórmula 1!