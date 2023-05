EA Sports F1 23 preparado para redefinir a experiência dos jogadores

Hoje a Electronic Arts revelou seu second deep dive video para EA SPORTS™ F1® 23, o jogo oficial do Campeonato FIA Formula One World Championship™, programado para ser lançado a 16 de junho para a PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation®®4, Xbox One e PC via EA App, Epic Games Store e Steam. O vídeo, narrado pela apresentadora da Sky Sports F1, Natalie Pinkham, analisa mais de perto várias melhorias para os diferentes modos de jogo, que incluem F1® World, Braking Point 2, multiplayer melhorado, bem como o regresso de Career e My Team.

Após a sua estreia no F1 2021®, Braking Point, o modo de história narrativa fictícia, regressa este ano. Um novo capítulo ousado começa com as carreiras do jovem iniciante Aiden Jackson e do protagonista, Devon Butler, agora companheiros de equipa da Konnersport Racing Team, uma organização incipiente que espera ter sucesso contra as atuais equipas e pilotos de F1® do mundo real. Além de uma série de novas rivalidades, drama e desafios de corrida, há uma série de novas personagens apresentados na história. Uma delas é a recém-coroada campeã de Fórmula 2™ e irmã de Devon Butler, Callie Mayer, que está faminta por uma oportunidade no maior palco de todos, a Fórmula 1®. Para dar vida à sua história, a equipa de guionistas fez parceria com o tricampeão mundial da W Series e piloto de desenvolvimento da Williams Racing, Jamie Chadwick, que deu uma visão inestimável da perspetiva de um piloto.

Outra característica importante explorada é F1® World, uma nova e empolgante maneira de aproveitar o jogo que serve como um hub central para vários modos de jogo. Apresenta experiências solo e multiplayer, um sistema de progressão partilhado, conteúdo diário, semanal e sazonal, um sistema de nível de licença revisto e muitas maneiras diferentes de jogar. A F1® World apresentará o complexo mundo da Fórmula 1® a novos jogadores e ajudá-los-á a familiarizarem-se com o jogo antes de lançarem uma candidatura ao Campeonato do Mundo. Para os jogadores que retornam, este recurso fará com que eles redescubram as suas áreas favoritas do jogo, incluindo Contrarrelógio, Grand Prix e Multiplayer. À medida que os jogadores progridem no F1 World, e enfrentam eventos e desafios que mudam ao longo do tempo e se alinham com a temporada, aumentam o seu nível técnico e ganham upgrades que podem ser equipados no seu carro F1® World. Isso melhora o desempenho do carro e abre eventos mais difíceis de dominar.