EA Sports F1 23: Primeiro olhar ao Las Vegas Strip Circuit

A Electronic Arts Inc (NASDAQ: EA) partilhou o first look detalhado do FORMULA 1 LAS VEGAS GRAND PRIX na F1® 23, um jogo oficial do Campeonato Formula One World Championship™. O novíssimo local de corrida fará sua estreia virtual quando o jogo for lançado no dia 16 de junho. O F1 23 vai oferecer aos fãs, e até mesmo aos próprios pilotos de F1®, a hipótese de correrem no circuito antes do Grand Prix™ do mundo real. Esta será a primeira vez na história da Formula 1® que os carros correrão na icónica pista de Las Vegas.

"A nossa equipa projetou uma maravilhosa recriação virtual de uma das cidades mais emocionantes e marcantes do mundo. A grande escala e densidade dos edifícios em Las Vegas tem sido um desafio divertido para a equipa, juntamente com a vibração e energia da pista iluminada para a corrida de sábado à noite. Demorou mais de 1.900 dias de tempo cumulativo de desenvolvimento para entregar este nível de autenticidade", disse Lee Mathers, Diretor Criativo Sénior da Codemasters.

O estúdio construiu o Las Vegas Strip Circuit™ do zero e usou milhares de fotos de referência e dados substanciais de fotogrametria. O design apresenta três retas, uma sequência de curvas de alta velocidade e uma única zona de chicane. Com velocidades médias ao redor da pista definidas para serem comparáveis ao "Temple of Speed" original – o Autódromo Nazionale Monza de Itália –, os pilotos passarão neste circuito de 6,12 km a velocidades de até 212 mph. O circuito de alto risco representará um desafio único para os pilotos à medida que atingem a velocidade máxima na pista de Las Vegas, e passam por marcos mundialmente famosos, casinos e resorts

Para celebrar a icónica pista, itens temáticos de Las Vegas por tempo limitado*, incluindo uma pintura especial, capacete, luvas e chapéu, estarão disponíveis para quem fizer a reserva da F1® 23 Champions Edition antes de 31 de maio.

F1® 23 será lançado para a PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation®®4, Xbox One e PC via EA App, Epic Games Store e Steam.