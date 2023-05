EA Sports F1 23 tem lançamento marcado para 16 de junho

A Electronic Arts Inc (NASDAQ: EA) anunciou que o EA SPORTS™ F1® 23, o jogo oficial FIA Formula One World Championship™, será lançado em 16 de junho para a PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC, via EA App, Epic Games Store e Steam. Com o regresso do épico modo história Braking Point, o F1® 23 é o lar de todas as equipas, pilotos e circuitos para a temporada de 2023, incluindo o aguardado Las Vegas Grand Prix e o Circuito Internacional de Vela, no Catar. Com base na nova e empolgante parceria com Max Verstappen, que agora ostenta a marca EA SPORTS no seu capacete, o campeão mundial consecutivo é confirmado como a estrela da capa da F1® 23 Champions Edition exclusiva digital.

"O regresso do Braking Point permite que os jogadores mergulhem numa história de corrida, que fornece um olhar único sobre a F1 ao lado das características de corrida autênticas que os nossos jogadores conhecem e amam", disse Lee Mather, Diretor Criativo Sénior da Codemasters. "A nossa estreita relação com as equipas permitiu-nos refinar o nosso modelo de manuseamento, adicionando maior realismo ao pad-play, e a implementação de um novo sistema de codificação de cores utilizado no cinema e na TV que cria uma experiência mais realista."

Braking Point regressa para um novo capítulo ousado após as carreiras do jovem iniciante Aiden Jackson e do protagonista, Devon Butler, agora companheiros de equipa da Konnersport Racing Team, uma organização incipiente que espera ter sucesso contra as atuais equipas e pilotos de F1® do mundo real. Com a adição de uma série de novos personagens, novas rivalidades e desafios de corrida, ambos pretendem levar as suas carreiras para o próximo nível, mas haverá reviravoltas e armadilhas ao longo do caminho. A condução do F1® 23 foi atualizada em relação à temporada passada, e permite um comportamento mais previsível, e a nova aerodinâmica do veículo dá aos carros melhor tração ao frear, aceleração e curvar. Ao incorporar o feedback real da equipa de F1®, um maior equilíbrio entre a aerodinâmica e a aderência dos pneus resulta numa sensação mais realista. As melhorias no binário do motor e na inércia também significam que o controlo do acelerador é mais autêntico e oferece um maior nível de ligação ao automóvel. Juntamente com estas melhorias, a tecnologia do controlador Precision Drive™ dará aos jogadores um melhor controlo e confiança nesses momentos cruciais da corrida.

Após o feedback da comunidade, 35% da distância da corrida faz a sua estreia, e proporciona o ponto ideal perfeito entre as opções de corrida curta e longa. Além disso, as bandeiras vermelhas adicionam um novo elemento estratégico à F1® 23, e a capacidade de reagir rapidamente pode mudar o resultado de uma corrida, tanto para o bem quanto para o mal. Além do calendário completo da temporada 2023, que se expande para incluir Las Vegas e Lusail, o jogo também possui três circuitos legacy, com Paul Ricard (França), Xangai (China) e Portimão (Portugal) confirmados para o lançamento.

A introdução F1® World hub oferece uma nova experiência com conteúdo inspirado no calendário do mundo real. Ajuda a apresentar aos jogadores o complexo mundo da Fórmula 1®, F1®World reúne vários modos de jogo, tais como, Time Trial e Grand Prix e oferece uma nova e excitante forma de jogar o videojogo. Um novo sistema de progressão permite que os jogadores subam de nível quando completam desafios para desbloquear upgrades de carros, novas animações, equipamentos de corrida e capacetes. Um novo sistema de classificação de segurança liga jogo online e offline, e incentiva os condutores a correrem de forma limpa. Este sistema também ajuda a emparelhar pilotos com ideias semelhantes de forma mais eficiente para melhorar as competições online.

O exclusivo digital F1® 23 Champions Edition vem com conteúdo de Las Vegas por tempo limitado*, Max Verstappen Race Wear Pack, Braking Point 2 Icons e Vanity Item Pack, Dual Entitlement**, quatro novos ícones My Team, um XP Boost, F1®® World Bumper Pack, 18.000 PitCoin e três dias de acesso antecipado a partir de 13 de junho. Uma Standard Edition física e digital com o embaixador da EA SPORTS, Charles Leclerc, ao lado de Lewis Hamilton e Lando Norris, estará disponível a partir de 16 de junho com F1® World Starter Pack e 5000 PitCoin para quem realizar a reserva.

F1® 23 será lançado para a PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation®®4, Xbox One e PC via EA App, Epic Games Store e Steam.