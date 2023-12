EA Sports F1 23: Utilizadores já realizaram 73 milhões de corridas

A Electronic Arts (NASDAQ: EA) comemora o fim da emocionante temporada 2023 da Fórmula 1® e relembra o Year on the Track no F1® 23. A EA SPORTS™ examinou dados do jogo* e revelou as equipas, pilotos, locais e itens populares favoritos dos fãs no jogo oficial do FIA Formula One World Championship™. Os jogadores do F1® 23 tiveram um ano agitado, completaram 73 milhões de corridas, 1 bilião de voltas e corridas onde foram alcançados os 5,25 biliões de kms.

O tricampeão mundial e embaixador da EA SPORTS, Max Verstappen, é o piloto mais escolhido e jogado, seguido pelo heptacampeão mundial Lewis Hamilton e pelo embaixador da F1® 23, Charles Leclerc. Em linha com isso, a Red Bull foi a equipa mais popular da grelha entre os jogadores, com Mercedes e Scuderia Ferrari em segundo e terceiro lugar respetivamente.

Os dados do jogo revelaram Bahrein, Melbourne e Áustria como os locais de corrida favoritos, com os jogadores a optar por pistas tradicionais antes dos circuitos de rua. Mais de 4,5 milhões de bandeiras vermelhas foram acionadas, tornando as corridas mais emocionantes e estratégicas para os jogadores, existiram ainda quase 900 mil tentativas no Pro Challenges, onde os fãs tentaram superar os tempos de volta estabelecidos pelos pilotos atuais da F1®.

"O desempenho excecional de Max Verstappen e o domínio da Red Bull na pista marcaram a temporada deste ano. É muito interessante ver como isso também se refletiu no nosso jogo através das escolhas dos jogadores", disse Lee Mather, Diretor Criativo Sénior da Codemasters. "É extremamente gratificante ver o nível intenso de envolvimento global no F1 23 e como os novos recursos, como bandeiras vermelhas e desafios profissionais, foram bem recebidos. Estamos ansiosos por mais um ano de competição de alta velocidade e por proporcionar experiências ainda mais envolventes aos nossos dedicados jogadores em todo o mundo."

Para mais informações sobre o F1® 23, disponível para a PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation®®4, Xbox One e PC, via EA App, Epic Games Store e Steam, segue Formula 1 e canais sociais do jogo Fórmula 1.