EA Sports F1: Conteúdo especial de celebração adicionado ao jogo

A Codemasters e a Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) continuam a oferecer autenticidade desportiva e itens especiais para jogadores da EA SPORTS F1® 22, disponíveis para a PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One e PC. Com base nas referências fornecidas pelas equipas de Fórmula 1®, o jogo vai lançar a sua atualização desportiva a 31 de outubro. Todas as equipas, incluindo os novos FIA Formula 1® Constructors' World Champions, Red Bull, viram diferentes mudanças nos carros através da geometria, carroçaria, patrocinadores e cor, ao lado dos equipamentos da equipa, espaços de hospitalidade e aparência de garagem. Também está incluído a terceira atualização de classificações de pilotos no jogo e itens especiais projetados para celebrar o Halloween e o FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022 .

Antes do Grande Prémio deste fim de semana, a F1® 22 vai comemorar o Dia dos Mortos com conteúdo exclusivo no jogo inspirado na celebração mexicana. Um conjunto temático, que inclui pintura de carro, equipamento de corrida, boné, capacete e botas, foi incluído como conteúdo VIP desbloqueável no Podium Pass Series 3 até 7 de dezembro.

No espírito assustador do Halloween, uma animação especial inspirada no Gato da Alice no País das Maravilhas será incluída no jogo, gratuitamente para todos os jogadores*. A pintura grin será enviada para todos através de mensagens no jogo, reembolsáveis entre 31 de outubro e 5 de dezembro. Apoiando a narrativa do País das Maravilhas e inspirado no caráter da Rainha de Copas, os fãs também podem comprar o conjunto caprichoso e personalizável Wonderland Hearts, que inclui carro vivo, capacete, equipamento e luvas, na Loja de Artigos de 2 a 8 de novembro**.

"A cada corrida, as equipas de F1 estão em constante evolução nos seus carros e designs. Este ano temos trabalhado mais do que nunca para oferecer uma vasta gama de melhorias para todas as equipas da grelha, para garantir que a nossa atualização desportiva é a nossa maior e mais autêntica até à data, aproximando os nossos jogadores mais do que nunca à realidade ", disse Paul Jeal, Diretor Sénior de F1® Franchise da Codemasters. "Esperamos que os fãs também desfrutem de alguns dos itens festivos que incluímos desta vez."

Esta semana, o estúdio também divulgou o seu terceiro Driver Ratings em colaboração com os especialistas de Fórmula 1® David Croft, Alex Jacques e Anthony Davidson para melhor refletir o desempenho individual até e incluindo o FORMULA 1 HONDA JAPANESE GRAND PRIX 2022.