EA Sports F1: Deep Dive nas principais inovações do jogo

A Electronic Arts revelou hoje seu primeiro vídeo deep dive para o EA SPORTS™ F1® 23, o jogo oficial do FIA Formula One World Championship™, programado para ser lançado no dia 16 de junho para a PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation®®4, Xbox One e PC via EA App, Epic Games Store e Steam.

Narrado pela apresentadora de F1 da Sky Sports Natalie Pinkham, o vídeo foca as principais inovações que o novo jogo trará. A condução e a física melhoradas do F1® 23 estão no centro das atenções, juntamente com a nova tecnologia do controlador Precision Drive™, que oferece tanto aos jogadores de volante como aos jogadores de pad uma melhor condução geral do veículo e uma experiência totalmente renovada, respetivamente. Recursos recém-adicionados solicitados pela comunidade, como a distância de corrida de 35% e bandeiras vermelhas, também estão cobertos neste deep dive.

A marca chega com força mostrando os dois novos locais de corrida que farão a sua estreia no lançamento - o Las Vegas Street Circuit no Nevada, EUA e o Losail International Circuit em Doha, Qatar- e fornece detalhes sobre como os circuitos foram criados para oferecer as representações mais precisas no jogo.