EA Sports FC 24: Aqui está o mais recente trailer do simulador

Constrói a tua equipa de sonho e compete no Ultimate Team™ com mais jogadores do que nunca para adicionares ao teu XI – passado e presente do futebol masculino e agora feminino – e novas formas de personalizar o teu Clube dentro e fora do campo. Desenvolve as tuas próprias lendas do Clube e joga para melhorares as tuas jogadoras com o novíssimo Ultimate Team Evolutions, e dá as boas-vindas ao futebol feminino no campo com jogadoras dos maiores clubes e ligas do The World's Game, incluindo a UEFA Women's Champions League, Barclays FA Women's Super League, D1F, a National Women's Soccer League e novas adições Google Pixel Frauen-Bundesliga e Liga F. Quer queiras jogar sozinho em Squad Battles, juntos em Co-Op, online em Division Rivals, contra os melhores do Ultimate Team™ Champions, o Ultimate Team™ liga-te ao mundo do futebol ao longo de toda a temporada com uma gama de conteúdos influenciados por desempenhos e competições do mundo real, incluindo a UEFA Champions League, UEFA Europa League, e CONMEBOL Libertadores.

Ultimate Team™ Evolutions: Sobe o nível dos jogadores no teu Clube com o Ultimate Team™Evolutions, uma nova funcionalidade dentro do Ultimate Team™ que cria um caminho de progressão para os jogadores que já estão no teu Clube. Transforma os teus favoritos em lendas do clube, completa objetivos que melhoram as tuas habilidades individuais, Estilos de Jogo, classificações gerais e até mesmo o aspeto dos teus Itens de Jogador.

Futebol Feminino no Ultimate Team™: No EA SPORTS FC™ 24 Ultimate significa todos. O Ultimate Team™ une as duas metades do The World's Game, juntando o futebol masculino e feminino para jogar no mesmo campo. Desbloqueando assim um mundo cheio de potencial para a construção da tua equipa, adicionalmente conecta-te a campanhas ao longo da temporada que se relacionam com desempenhos do mundo real no futebol feminino.

PlayStyles no Ultimate Team™: PlayStyles introduz uma nova dinâmica no Ultimate Team™ que vai além das classificações gerais, permitindo que construas a tua equipa com base nos bons jogadores e como eles realmente jogam em campo. PlayStyles+ leva isso para o próximo nível, e dá aos jogadores habilidades em campo que poucos têm.

Novo Design de Player Item EA SPORTS FC™ 24 introduz uma nova era para o icónico Player Item do Ultimate Team™, coloca em foco os jogadores de futebol no coração do World’s Game e eleva todas as informações-chave que precisas para entender o jogador num piscar de olhos. Os Player Items darão vida aos atletas de novas maneiras com imagens maiores e fundos animados, além de detalhes mais acessíveis, como escudos da liga e PlayStyles+.

Feedback da comunidade: Os comentários e pedidos da comunidade tornaram-se recursos centrais este ano no Ultimate Team™ — reivindica todas as recompensas de Objetivos ao mesmo tempo, muda as posições dos jogadores sem a necessidade de consumir recursos, constrói novas equipa com Chemistry para ICONs aperfeiçoada, navega pelo Ultimate Team™ mais facilmente com um novo switcher rápido que te ajuda a alternar rapidamente entre recursos, descobre novos Objetivos e conteúdo com facilidade, e volta aos relvados com mais facilidade.