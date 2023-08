EA Sports FC 24: Aqui está o novo trailer!

Desde modelos de jogadores SAPIEN mais realistas até a ondulação dos seus kits ao derrotar um defensor, bem como uma experiência elevada de dia de jogo, o aprimorado Frostbite™ Engine torna os detalhes para fazer com que cada momento no EA SPORTS FC™ 24 se pareça mais com o futebol. Fica a saber tudo aqui!

Tecnologia SAPIEN: A nova tecnologia de personagens transforma a forma como os jogadores olham e se movem com modelos de jogadores realisticamente redesenhados que são 10x mais precisos anatomicamente até ao mais ínfimo pormenor, o que resulta em animações mais suaves que refletem as características mais únicas e os tipos de corpo que tornam os jogadores especiais.

GPU Cloth: Os equipamentos agora movem-se como materiais do mundo real, reagindo ao passo de um jogador, mudando à medida que mudam de direção e a fluir com eles enquanto jogam. O alongamento e ondulação do tecido também mostra o atletismo dos jogadores, e torna as ações em The World's Game – de deslizar a comemorar – mais parecidas com o futebol do mundo real.

Dynamic Match Intros: As Dynamic Match Intros ajudam-te a sentires a energia do jogo assim que carregas antes de entrar diretamente em ação. Cada sequência curta e contundente prepara o cenário antes do pontapé inicial, e faz-te mergulhar no que estás a jogar, com quem estás a jogar e pelo que estas a jogar. Cada experiência é adaptada ao modo de jogo e à importância do momento, tecendo uma narrativa pré-jogo que fornece o contexto mais relevante antes lançar no pontapé de saída.

Matchday Menus: Os menus de dia de jogo tornam os momentos intermédios do jogo mais imersivos, e trazem os bastidores durante o menu de pausa, intervalo e tempo inteiro com ângulos nunca vistos em ação e, pela primeira vez, imagens dos especialistas e comentadores em cantos inéditos do estádio.

Iluminação característica: Os jogadores são mais realistas no EA SPORTS FC™ 24, com destaques e iluminação aprimorados que dão vida aos rostos do The World's Game. A tecnologia Ground Truth Ambient Occlusion também oferece profundidade e detalhes à superfície do campo, e ajuda os jogadores a destacarem-se em detalhes vívidos com utilização do sombreado e sombras nítidas.

EXPERIÊNCIA DE BROADCAST ELEVADA

Da multidão aos comentários, nada parece mais realista e aproximado a um dia de jogo do que o EA SPORTS FC™ 24, com novas funcionalidades que proporcionam uma experiência de transmissão emocionante sempre que começa.

Segunda Equipa de Comentários: O EA SPORTS FC™ 24 dá as boas-vindas a uma nova dupla de comentadores do Ultimate Team™ e seleciona os modos de kick-off para fornecer novas vozes e nova energia aos jogos – o célebre comentador inglês Guy Mowbray e a ex-internacional Inglesa Sue Smith como a primeira co-comentadora feminina no The World's Game.

HyperMotionV Insight Overlays: Intelligent Broadcast Augmented Reality (AR) analisa o jogo como ele é jogado, e sobrepõe o campo com os insights que precisas para entenderes os teus adversários e assumires o controlo do jogo, inclui estatísticas de partida, probabilidade de vitória, gráficos de tiro e muito mais.

Além do áudio de transmissão: Coloca-te no coração do estádio, rodeado por todos os sons do futebol com cantos mais altos, maiores reações, multidões mais apaixonadas e novos elementos de áudio autênticos, como tambores e buzinas.

Nova câmara de jogabilidade padrão: EA SPORTS FC™ 24 mostra The World's Game através do novo ângulo com a introdução da Tactical Cam que fornece aos jogadores uma visão tática avançada do campo enquanto captura a atmosfera do estádio em detalhes vívidos.