EA Sports FC 24: Norueguesa Ada Hegerberg (estranhamente) removida do jogo

É um caso bizarro e que a equipa do EA Sports FC 24 já está a tentar resolver. A norueguesa Ada Hegerberg, jogadora do Lyon, foi removida temporariamente do jogo, uma vez que cada vez que alguém a utilizava no Ultimate Team e carregava no L2... perdia a posse de bola.

"Estamos a investigar um problema que afeta o item de jogador Ada Hegerberg. Durante esse período, os jogadores que possuem este Item em seu plantel ativo não poderão iniciar uma partida até que o Item seja removido", explica a equipa responsável pelo popular simulador.