EA Sports FC 24: Os nomes mais loucos de equipas do Ultimate Team

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O EA Sports FC 24 está a agitar a comunidade gamer e na redação do 'SportBible' alguém se lembrou de compilar os melhores nomes de equipas Ultimate Team. Uma lista... louca:

BalotelliTubbies

Borussia Your Teeth

21 Savic

Turkish De Ligt

Haven’t Jota Clue

Neville Wears Prada

ObiWanKenobiNil

Tea and Busquets

Giroud Sandstorm

Too Krul To Be Kind

Egg Fried Reus

Murder on Zidane’s Floor

Chiellini Con Carne

SlideIntoMyCDMs

Slumdog Mignolet

Ivory Toast

Rashford Fiesta

The Wizard of Ozil

Puyol Pants Down

Guns N Moses

Kinder Mbeumo

Finding Timo

Catfish and the Spurs

I Don't Kjaer

AC Me Rollin

Cobra Kai Havertz

Meet The Fekirs

My little Bony

Osasuna or Later

Like a Virgil

Is your Motherwell?

CamavingaBoys

Men Behaving Chadli

Baines on Toast

TchouameniCooks

ComeDigneWithMe

Lahmaggedon

Lads on Toure

Moaning Skrtel

Pjanic at the Isco

Pique Blinders

Gangster's Allardyce

Moves like Agger

Who Ate All Depays

MeeMyDelphAndIbe

Haven’t a Kalou

Chicken Tikka Mo Salah

Bayer Neverlusen

Hierro Rocher

50ShadesOfOShea