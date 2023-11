EA Sports FC adiciona novos equipamentos de artistas

EA SPORTS FC dá as boas-vindas aos Rolling Stones no EA SPORTS FC™ 24, colaboração que abrange o design do seu vanity kit no jogo. Kits dos artistas Obongjayar e Michaël Brun também já estão disponíveis no jogo. Oito novas músicas foram adicionadas à banda sonora oficial do EA SPORTS FC ™24, adicionadas a uma lista já existente de poderosas canções para os fãs descobrirem, conectarem-se e desfrutarem enquanto jogam EA SPORTS FC™ 24.

A banda sonora, que se tornou um elemento icónico da marca ao longo dos anos, apresenta mais de 100 artistas globais, amados e emergentes, e recebeu uma atualização recente no jogo com novas músicas agora disponíveis, que incluem:

Fred again… & Obongjayar, adore u

Peso Pluma, Grupo Frontera, TULUM

Rael, Gloria Groove & Tropkillaz, Vem com tudo

TROYBOI ft. ARMANI WHITE, SHUT IT DOWN

Insincere, smile

KABEAUSHÉ, THESE DISHES AIN’T GONNA DO THEMSELVES

Animal Collective, Soul Capturer

Underworld, denver luna (acapella)

Os jogadores podem agora aceder a um total de três novos vanity kits, tais como, Obongjayar e Michaël Brun, autenticamente concebidos em colaboração com os próprios artistas musicais. Os kits estão disponíveis para os jogadores desbloquearem e usarem no Ultimate Team™. O kit dos Rolling Stones estará disponível para ser desbloqueado través da conclusão de objetivos. Os kits Obongjayar e Michaël Brun estarão disponíveis para compra na loja. "Eu fui um fã da EA SPORTS toda a minha vida, e poder criar o meu próprio kit no EA SPORTS FC 24 é honestamente um sonho tornado realidade", disse Michaël Brun. "Poder fundir a minha cultura, o meu amor pelo futebol e pela moda numa só colaboração é uma verdadeira honra. Espero que as pessoas gostem!"

Cada música e artista apresentado na banda sonora representa as ambições do EA SPORTS FC na criação de uma paisagem sonora verdadeiramente internacional que reflita a natureza global do futebol e as influências musicais. Assim como o poder de estilos futebolísticos únicos como o Total Football e o toque brasileiro que transcende continentes, o mesmo acontece com Afrobeats, Reggaeton e Grime.

Canções como LALA de Mike Towers, Phone de Sam Tompinks, MEDUZA de Em Beihold e They Don't Love It de Jack Harlow estão entre as músicas mais populares do FC 24, desde o lançamento mundial do jogo a 29 de setembro.

A mais recente banda sonora do EA SPORTS FC™ 24 está disponível no Spotify e em outras plataformas de streaming. Ouve no Spotify aqui.

Tens ainda uma preview do kit dos Rolling Stones vestido por jogadores de futebol no jogo, incluindo Jack Grealish, disponível para download.