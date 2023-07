EA Sports FC homenageia Gianluca Vialli com projeto de apoio ao futebol de formação

O EA Sports FC homenageou esta terça-feira Gianluca Vialli, lenda do futebol italiano que faleceu no início deste ano, anunciando que o antigo futebolista e treinador será imortalizado no FC 24 como herói."Desportivismo, determinação, coragem, positividade e resiliência são algumas das muitas qualidades pelas quais Gianluca Vialli era carinhosamente conhecido. De acordo com a família de Vialli, o EA Sports FC celebrará o seu legado através de uma série de iniciativas entregues em colaboração com o seu antigo clube, a Juventus. Em parceria com a Marvel Entertainment, Vialli também foi ilustrado num design inspirado nos super-heróis da Marvel, será assim imortalizado como uma lenda do futebol e um exemplo, um modelo a seguir", pode ler-se na nota divulgada pela EA.Além de sua inclusão no jogo, a EA Sports vai revelar um projeto de futebol de formação em homenagem a Gianluca Vialli neste outono através do programa EA Sports FC Futures, um plano para investir significativamente no futebol de nível comunitário à escala global com o objetivo de fazer crescer o desporto para todos.