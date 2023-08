EA Sports FC Mobile: Abram alas para o mágico Vinícius Júnior

Hoje, a Electronic Arts Inc (NASDAQ: EA) anunciou o EA SPORTS FC™ MOBILE, com lançamento global previsto para 26 de setembro, com controlo de jogabilidade intuitivos que introduzirão um novo nível de imersão no The World's Game em dispositivos móveis. Para os jogadores existentes, o EA SPORTS FC MOBILE será lançado como uma atualização gratuita* sem a necessidade de se fazer novamente o download para os dispositivos.

Conforme revelado no início desta semana pelo Instagram, o jogador do Real Madrid, Vini Jr., fará a sua estreia como a primeira estrela de capa do EA SPORTS FC MOBILE. Os fãs de Vini Jr. experimentarão o seu autêntico estilo de corrida, trazido à vida no jogo através da True Player Personality, acentuado pelos Impact Controls revistos que permitirão que os jogadores assumam o comando do campo para mostrar as suas próprias habilidades na criação de jogadas.

"Estou entusiasmado por ser apresentado como a estrela da capa do EA SPORTS FC MOBILE e estou ansioso para partilhar esta emoção com os fãs em todo o mundo", disse Vini Jr. "O futebol é muito mais que um desporto, e poder desempenhar o papel de convidar mais pessoas para esta celebração é um sonho."

O EA SPORTS FC MOBILE irá imergir os jogadores na jogabilidade do próximo nível, com as seguintes principais características:

True Player Personality: Os jogadores mais reconhecidos do mundo ganham vida com a True Player Personality. Estilos de corrida autênticos, posturas de penalti e celebrações para certos jogadores, trazem ao EA SPORTS FC MOBILE um novo nível de autenticidade.

Dynamic Game Speed: velocidade de jogo tátil e móvel, permitindo mais personalidade do jogador e impacto de atributos no campo.

Elite Shooting System: O Elite Shooting System renovado permite que os jogadores com impacto apareçam na folha de pontuação e deixem a sua marca. O jogador vai se sentir recompensado quando tomar decisões inteligentes de passe dentro e fora da área, numa cruz ou fora do alcance . Vai assumir o controlo dos atacantes favoritos e reunir a equipa para a vitória.

Impact Controls: Power Shot: Desencadeia um tiro de alta potência que deixa os goleadores a bater palmas. Ao carregar na fotografia aproveita-se todo o potencial do Power Shot. Equilibra o risco e a recompensa do Power Shot para devastar o adversário e assumir a liderança.

Knock On Dribble: Leva os dribles rápidos à velocidade máxima e chuta a bola para o espaço. Aproveita a alta linha defensiva do adversário, faz com que os atacantes rápidos avancem de maneira fluida. O drible com verdadeiros speedsters assume uma sensação totalmente nova.

Hard Tackle: Faz sentir a presença do jogador e afirma o domínio na defesa e no meio-campo lançando um stand tackle crunching. Separa os atacantes adversários da bola ou prepara um último bloqueio com novos Hard Tackles.

"Estamos incrivelmente entusiasmados em convidar jogadores para os dispositivos móveis, online e consolas para se juntarem a nós enquanto começamos esta nova jornada do The World's Game com o EA SPORTS FC", disse Nick Wlodyka, SVP & GM, EA SPORTS FC. "O nosso foco é conhecer a nossa extensa comunidade de jogadores onde eles estão e como eles jogam em todo o nosso ecossistema EA SPORTS FC, e estamos a pôr essa perspetiva em ação com mais experiências a serem anunciadas em breve."

Para inaugurar uma nova era no EA SPORTS FC MOBILE, os jogadores existentes em dispositivos móveis são convidados a tornarem-se FC MOBILE Founder antes do lançamento do jogo através da app atual, sem a necessidade de descarregar novamente. Os jogadores que participarem no evento Founders de 24 de agosto a 26 de setembro de 2023 obterão o status de FC MOBILE Founder para desbloquearem benefícios, incluindo itens especiais de jogador no jogo para o EA SPORTS FC MOBILE no lançamento. Mais detalhes a serem revelados aqui.

Outras notícias em torno do EA SPORTS FC foram partilhadas através do anúncio histórico do EA SPORTS FC™ ONLINE que alcançou 53M+ jogadores em toda a Coreia, China, Tailândia e Vietname. Como a melhor experiência de jogo de futebol free-to-play na Ásia, o EA SPORTS FC ONLINE também será reconhecido como disciplina oficial medalhada nos XIX Asian Games, evento que se realizará em Hangzhou no final deste ano.

EA SPORTS FC MOBILE e EA SPORTS FC ONLINE vão juntar-se ao EA SPORTS FC™ 24 para marcar um novo começo do futuro do futebol, e conectar assim centenas de milhões de fãs através de produtos de consolas, dispositivos móveis, online e esports.

Para mais notícias e informações sobre o EA SPORTS FC MOBILE, fica atento ao site oficial e canais sociais no Instagram, X, Facebook e YouTube.