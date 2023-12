EA Sports FC será a plataforma oficial do Torneio UEFA eEuro

EA SPORTS FC™ será a plataforma oficial do torneio eEURO da UEFA, uma competição de esports com os melhores jogadores da Europa do EA SPORTS FC™, representado pelas seleções nacionais da UEFA.

O eEURO é uma competição internacional anual de esports que dá as boas-vindas aos jogadores para competir no Campeonato Europeu de esports de futebol com as equipas nacionais de elite. Com mais de 50 Seleções Nacionais da UEFA já confirmadas, o torneio UEFA eEURO 2024™ está programado para arrancar com as eliminatórias online em março de 2024, antes das finais ao vivo do EURO 2024™ em julho de 2024.

Antes das fases de qualificação do eEURO, as Equipas Nacionais vão selecionar um jogador de esports para os representar durante toda a competição. Cada país determinará a sua própria mecânica de seleção, com muitos a organizar torneios para a seleção de jogadores, oferecendo aos jogadores do EA SPORTS FC™ 24 a oportunidade de competir em nome do seu país

Para os países selecionados, o torneio para a escolha do representante - jogador da Seleção Nacional será realizado em datas dedicadas em janeiro de 2024. As inscrições para os torneios locais já estão disponíveis aqui, juntamente com a lista completa de países com participação confirmada.

EA SPORTS FC™ 24 já está disponível para a PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation®4, Xbox One e Nintendo Switch™.