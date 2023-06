EA Sports FC: Zinedine Zidane é o novo embaixador

A EA SPORTS expandiu o seu programa FC FUTURES com a criação de práticas de treino inovadoras desenvolvidas em conjunto com a Union of European Football Association (UEFA), e anunciou uma nova parceria com o ícone do futebol Zinedine Zidane. O programa fornecerá transporte às equipas locais, assim como acesso ao campo, horas de comunidade e treino nas instalações Z5 em Aix-en-Provence. Para anunciar a iniciativa, Zidane organizou uma sessão de treino a nível comunitário com crianças locais de La Castellane, em Marselha, incluindo uma aparição surpresa do ex-companheiro de equipa David Beckham.

As práticas de treino do FC FUTURES representam a ambição da EA SPORTS de expandir o jogo para todos. Uma biblioteca de vídeos de acesso gratuito, produzida em seis línguas com a ajuda de treinadores especializados da UEFA, estará disponível gratuitamente em todo o mundo no canal de YouTube do EA SPORTS FC. As práticas serão baseadas em habilidades fundamentais do futebol, incluindo passes e receção, dribles com controlo, defesa 1x1 e precisão de finalização. Os treinos estarão disponíveis para jogadores, pais e treinadores verem online e usarem nos treinos diários ainda este ano. Cada treino virá com informações importantes para os treinadores, como orientações específicas sobre como motivar os jovens jogadores, bem como impressões para usar na entrega de cada treino.

"A nossa visão para o EA SPORTS FC é viver na interseção de futebol, tecnologia e comunidade", disse James Salmon, Diretor Sénior de Marca da EA SPORTS. "Acreditamos que o FC FUTURES pode fornecer acesso e ferramentas únicas para inspirar a próxima geração de jogadores de base. Trabalhar com a equipa de base da UEFA permitiu-nos oferecer práticas de formação inovadoras, proporcionando aos treinadores novos métodos para envolver os jogadores, aumentar o seu conhecimento do jogo e melhorar o seu desenvolvimento técnico. "

As práticas irão misturar o mundo virtual e real através de imagens de Jogos de Habilidade no jogo que orientarão os treinadores de futebol sobre como executar diferentes exercícios em campos de treino na vida real. Cada treino será apoiado com locuções de especialistas, incluindo a ex-futebolista profissional e secretária-geral da Federação Francesa de Futebol, Laura Georges, com treinadores e jogadores de todo o mundo a poderem aceder gratuitamente. Os vídeos instrutivos contarão com avatares masculinos e femininos, demonstrando que, com o treinamento certo, cada jogador pode bater um tiro livre no canto superior ou driblar a bola através de uma defesa consistente.

"Estamos entusiasmados por trabalhar com o nosso parceiro de longo prazo EA SPORTS, para melhorar o apoio ao jogo de base", disse o Jelle Goes, Responsável Técnico de Desenvolvimento da UEFA. "É uma oportunidade brilhante para envolver, inspirar e impactar a próxima geração de jovens futebolistas e treinadores, redefinindo o futuro da educação futebolística para moldar a paisagem do desporto e criar legados duradouros dentro e fora do campo.

Frank K. Ludolph, Director Técnico de Desenvolvimento da UEFA acrescentou: "A oportunidade de comunicar diretamente com milhões de jogadores e fazer a ponte entre o futebol virtual e o mundo real beneficiará o jogo para todos e ajudará a desenvolver um amor e uma participação ao longo da vida no jogo".

Além disso, como parte do plano maior, a EA Sports dispõe de US$ 10 milhões para investir no futebol de nível comunitário em todo o mundo, a marca está a trabalhar localmente com o embaixador do FC FUTURES, Zinedine Zidane. A parceria proporcionará às equipas locais acesso ao campo nas instalações Z5 em Aix-en-Provence, treinos e transporte para as equipas locais que lutam para viajar.

"Cresci a jogar futebol na praça do meu complexo habitacional em La Castellane, em Marselha", disse Zinedine Zidane. "Nesta altura, não havia campo de futebol e pouco acesso a treino ou treinos. Os nossos jovens jogadores e treinadores precisam de apoio. Seja através de práticas de treino on-line ou maior acesso a campos de alta qualidade, melhorar as oportunidades da próxima geração onde o jogo pode fazer uma enorme diferença. Esta parceria com a Z5 e o meu papel como embaixador do FC FUTURES destina-se a fornecer mais recursos e acesso comunitário ao futebol de base para crianças.

Zidane realizou uma sessão de treino a nível comunitário para crianças locais no campo Z5, e convidou o ícone do futebol e ex-companheiro de equipa do Real Madrid, David Beckham, para surpreender os participantes e oferecer dicas sobre cobranças de falta, sustentando o compromisso do mundo do futebol em fornecer maior acesso para a próxima geração.

"O futebol de base é tão importante porque aproxima as pessoas e cria comunidades", disse David Beckham. "Tenho sorte de ter tido a carreira que tive e tudo começou com o futebol de base e a jogar em campos locais no leste de Londres quando era criança. É ótimo estar no Z5 com a EA, Zizou e com estas crianças incríveis que estão a beneficiar do FC FUTURES e a começar as suas próprias jornadas de futebol em conjunto."

O investimento no programa no Z5 Aix-en-Provence segue a revelação da marca EA SPORTS FC e a abertura de outro programa FC FUTURES; a Rocky e Wrighty Arena, no sul de Londres, no dia 11 de abril. Outros eventos e revelações do FC FUTURES para desenvolver o futebol comunitário em todo o mundo devem ser anunciados nos próximos meses