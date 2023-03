EA Sports FIFA 23 anuncia a equipa 2 do Aniversário FUT com um ex-FC Porto na lista

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A EA Sports revelou esta sexta-feira a lista de jogadores que estão incluídos na equipa 2 do Aniversário FUT. Dos oito jogadores incluídos, destaque para a presença de um antigo atleta do FC Porto.Stephan El Shaarawy (AS Roma)Timo Werner (RB Leipzig)Vinícius Jr. (Real Madrid)Antony (Manchester United)Bruno Guimarães (Newcastle United)Alex Telles (Sevilha)Mats Hummels (Borussia Dortmund)Simon Kjær (AC Milan)Já na equipa 2 de Ícones, o destaque vai naturalmente para a presença de Eusébio da Silva Ferreira.Maldini (Itália)Eusébio (Portugal)Kaká (Brasil)Kluivert (Holanda)Rooney (Inglaterra)Desailly (França)Verón (Argentina)Barnes (Inglaterra)