EA Sports FIFA 23 oferece bilhetes para a final da Champions League

A Sony Interactive Entertainment anuncia o início dos quartos de final do UEFA Champions League Challenge do EA Sports™ FIFA 23, o torneio que traz a emoção da Liga dos Campeões ao PlayStation® Tournaments. Tal como na fase anterior, podem participar os jogadores do EA Sports™ FIFA 23 tanto na PS5™ como na PS4™.

Além disso, pela primeira vez, os vencedores da PS4™ e PS5™ poderão ganhar um bilhete para a próxima final da UEFA Champions League em Istambul. Neste sentido, os jogadores que queiram competir podem fazê-lo gratuitamente e independentemente do seu nível de experiência com o título através do Centro de Competição, depois de iniciar sessão com a sua conta PlayStation® Network.

Desde o início, este torneio tem permitido replicar na PS4 as partidas da UEFA Champions League, distribuindo as equipas pelos grupos da mesma forma que a competição real. Nesta nova ronda, os participantes irão competir para garantir um lugar num jogo real da UCL (horários e mais detalhes no Centro de Competição).

Para mais informações sobre UEFA Champions League Challenge do EA Sports™ FIFA 23, podem visitar a página oficial do torneio no Centro de Competição.

É necessária uma subscrição ativa do PlayStation®Plus para participar nos torneios. Também é necessário ter a idade recomendada e residir num país válido. Ver as regras completas na página de inscrição de cada torneio.