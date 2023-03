EA Sports FIFA 23: Vanity items alusivos ao Dia da Mulher estão a caminho

Hoje, a EA SPORTS, em parceria com o designer independente Harkian "Harky" Kalsi, anunciou novos vanity items alusivos ao Dia Internacional da Mulher (IWD). Disponível nos modos de jogo mais populares do EA SPORTS FIFA 23, foram criados vanity items personalizados para as jogadoras e jogadores adquirirem e usarem no videojogo, de forma a abraçar a equidade e mostrar solidariedade com o crescimento do futebol feminino em todo o mundo.

Uma camisola IWD estará disponível para as jogadoras e jogadores adquirirem no FUT, acompanhada de botas nos modos de jogo Pro Clubs e VOLTA FOOTBALL. Projetados por Harky, estes vanity items utilizam a cor roxa, a cor primária do IWD, para exemplificar o apoio da EA SPORTS à igualdade das mulheres dentro e fora do campo.

A EA SPORTS tem o orgulho de anunciar Sam Kerr (Chelsea), Chloe Kelly (Manchester City), Catarina Macario (Lyon) e Dzsenifer Marozsán (Lyon) como embaixadoras oficiais do FIFA 23 para a IWD. Todas estas estrelas do futebol estarão presentes nos vanity items do IWD e receberão uma bola personalizada criada por Harky.

"À medida que fui crescendo, admirava os jogadores de futebol masculino, e é muito interessante que a próxima geração seja capaz de olhar para algumas atletas femininas incríveis", disse Sam Kerr, estrela do Chelsea. "A necessidade de elevar as vozes femininas e continuar a evoluir no jogo permanece, e estou orgulhosa de fazer uma parceria com a EA SPORTS à medida que elas continuam a avançar no futebol feminino. O Dia Internacional da Mulher é uma oportunidade fantástica para destacar estas contribuições, e estou ansiosa para ver este último kit no jogo, que apoia o Dia Internacional da Mulher."

Ao partilhar informações sobre como desenhou estes items, Harky Kalsi partilhou: "Foi uma honra produzir o vanity kit do Dia Internacional da Mulher para a EA SPORTS. A representatividade é importante – dentro e fora do campo – e tenho orgulho em ter o papel de trazer o jogo feminino para o primeiro plano. Da bola personalizada, às botas e equipamento, abraçar a equidade e a cor global do Dia Internacional da Mulher foi a minha inspiração para o tema deste ano. Mal posso esperar para ver estes itens no jogo!"

Os vanity items IWD estarão disponíveis no jogo no dia 8 de março de 2023.