EA Sports leva Ted Lasso e AFC Richmond para o FIFA 23

A Electronic Arts Inc. e a Warner Bros. Interactive Entertainment anunciaram esta sexta-feira a chegada de AFC Richmond à EA SPORTS™ FIFA 23, com os fãs capazes de assumir autenticamente o controlo do seu clube favorito em vários modos de jogo, incluindo Career Mode, Kickoff, Online Friendlies e Online Seasons. Uma série de itens AFC Richmond, incluindo kits, tifos, itens manager e outros conteúdos também estarão disponíveis para desbloquear em FIFA Ultimate Team™ (FUT) e Pro Clubs, quando aplicável.O amado Ted Lasso de Jason Sudeikis, estará disponível como um manager selecionado do AFC Richmond em Career Mode, uma vez que os fãs podem jogar como o seu treinador de bigode favorito a dirigir AFC Richmond ou qualquer equipa à sua escolha. Os jogadores também podem criar o seu próprio Manager ou selecionar um outro licenciado no mundo real para assumir o controlo do AFC Richmond, ou criar um Jogador e juntar-se ao esquadrão AFC Richmond numa liga à sua escolha."Tenho muita sorte, e estou profundamente agradecido, por ter tido muitos momentos especiais na minha carreira até agora, e considero esta experiência entre as melhores", disse Jason Sudeikis, vencedor do Emmy Award. "Como fãs de longa data da EA SPORTS FIFA, ter Ted Lasso e todo a equipa da AFC Richmond incorporados na versão mais recente do jogo é verdadeiramente um sonho tornado realidade para mim e para os restantes rapazes. O nosso elenco e a nossa equipa trabalham muito neste programa, e estamos lisonjeados por causar impacto em tanta gente. Estamos ansiosos para que os nossos fãs tenham a oportunidade de jogar com, jogar como, e até jogar contra as suas personagens favoritas do AFC Richmond.Os fãs também poderão jogar como AFC Richmond como parte da liga 'Rest of The World' no Kick Off, Online Friendlies e Online Seasons com Roy Kent, Jamie Tartt, Sam Obisanya e Dani Rojas, todos com parte da equipa dos Greyhounds. O icónico estádio do AFC Richmond, Nelson Road, também aparecerá no FIFA 23.Nos últimos 30 anos, a EA SPORTS FIFA tem estado na vanguarda da cultura do futebol. Colaborar com a equipa da Warner Bros. Interactive Entertainment para dar vida ao AFC Richmond no jogo é mais um exemplo de como a EA SPORTS continua a esbater as linhas entre o jogo, o entretenimento e o mundo real do futebol."Num curto espaço de tempo e com experiência prévia limitada, Ted Lasso tornou-se um fenómeno cultural, trazendo a paixão do futebol e o poder de acreditar, à vida de milhões de fãs em todo o mundo", disse David Jackson, vice-presidente da Brand para a EA SPORTS FIFA. "Estamos emocionados por dar as boas-vindas ao Ted e ao AFC Richmond a FIFA 23."Conteúdos relacionados em FUT e Pro Clubs estarão disponíveis através de objetivos, desafios e recompensas, projetados para serem alcançados por todos os jogadores a partir do lançamento. Isto inclui itens de Ted Lasso e treinador Beard, kits AFC Richmond e outros itens do clube FUT e do estádio, incluindo emblemas, bandeiras e muito mais, além de Nelson Road Stadium ser incluído em Clubes Profissionais."É tão fixe estar no FIFA. Não sei se isto vai ajudar a dissipar os rumores do CGI, mas f**** vale totalmente a pena", disse Brett Goldstein, vencedor do Emmy Award, que interpreta o jogador da AFC Richmond, Roy Kent. "Estou ansioso por vencer o meu sobrinho num jogo comigo como Roy Kent e ele como Jamie Tartt. Vai ficar furioso."Recorde-se que o FIFA 23 é desenvolvido pela EA Vancouver e pela EA Roménia e estará disponível em todo o mundo na PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PS4 e Xbox One a 30 de setembro. O acesso antecipado a FIFA 23 Ultimate Edition começa a 27 de setembro de 2022.