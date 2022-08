EA Sports Madden NFL 23 disponível em todo o mundo

O início da temporada de 2022 da National Football League (NFL) está mesmo ao virar da esquina e hoje a Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) lançou EA SPORTS™ Madden NFL 23 para a Sony PlayStation®5, Microsoft Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One, PC através da app EA para Windows, Origin™, Steam® e Epic Games Store em todo o mundo.Com o homónimo Coach John Madden a ser celebrado em todas as capas e alimentado pelo impacto em todos os jogo de FieldSENSE™ Gameplay System no sistema PS5™ e nas versões Xbox Series X|S, Madden NFL 23, oferece a mais autêntica experiência de simulação de futebol de 11v11 de sempre.Os fãs de todo o mundo experimentaram o FieldSENSE e a nova base para uma jogabilidade consistente e ultrarrealista que define através do acesso antecipado e agora todos são bem-vindos a mostrar as suas habilidades nos sticks através do novo nível de controlo que traz. O FieldSENSE oferece realismo mais profundo no campo através de tecnologia de ramificação de animação que permite ao Hit Everything redefinir interações na defesa, enquanto novas mecânicas como 360 Cuts permitem que os jogadores mudem de direção num segundo com carregadores de bola, e Skill Based Passing oferece aos jogadores controlo total para colocar a bola exatamente onde eles querem. Além disso, as melhorias nos sistemas de gameplay principais trazem um novo nível de equilíbrio com atualizações para coberturas defensivas, a corrida ao passe e contendo quarterbacks móveis."O amor do treinador Madden pelo futebol moldou para sempre o desporto, e todos nós estamos profundamente orgulhosos de continuar a acolher milhões de jogadores para experimentar essa paixão através da Madden NFL", disse Cam Weber, EVP e Grupo GM da EA SPORTS. "Estamos ansiosos para apresentar uma nova geração de fãs aos níveis inovadores de autenticidade e jogo realista na Madden NFL 23, tudo inspirado no treinador Madden."Representar com precisão os pontos turísticos da NFL e dos seus jogadores, através da parceria da EA com a NFL Players Association e a OneTeam Partners, é central para a Madden NFL. Em Madden NFL 23, novos Tipos de Corpo de Jogadores, novas semelhanças de jogador e treinador, e equipamento reconstruído usando o novo jogador da NFL full body e os exames do dia do jogo elevam a autenticidade durante todo o jogo. O Modo franchise beneficia de novas melhorias de Agência Livre e Contrato com a adição de Tags e Motivações de Jogadores que ajudam a impulsionar a tomada de decisão dos jogadores, melhorias no Scouting e melhor Lógica de Comércio. Enquanto Face of the Franchise: The League, permite que os fãs escolham entre cinco posições de habilidade para construir uma lendária carreira na NFL enquanto se esforçam para se juntar ao Madden NFL 99 Club. Em Madden Ultimate Team™ os fãs podem explorar a construção de equipas simplificadas e competir quando quiserem, pois criam o seu plantel mais poderoso de estrelas atuais e lendárias da NFL. The Yard e Superstar KO regressam ambos para jogadores que procuram um jogo rápido e divertido com amigos onde as regras normais não se aplicam.Madden NFL 23 Mobile regressa para a sua nona temporada com a experiência NFL mais autêntica e imersiva no mobile. Os jogadores serão tratados com uma série de gameplay e melhorias visuais, incluindo progressão que se realiza de ano para ano; um portal de comércio atualizado para nivelar a sua equipa; e melhorias visuais móveis como novos escultores corporais, configurações meteorológicas, animações jumbotron e iluminação.A qualificação da Madden NFL 23 Championship Series (MCS) arranca sábado, 20 de agosto, enquanto os jogadores competem por um lugar no Ultimate Kickoff. Sintoniza nos dias 7 e 9 de setembro para veres quem vai ganhar o primeiro MCS Major da temporada no Twitch e YouTube. As inscrições continuam abertas para os jogadores interessados que aspiram a um dia tornarem-se campeões do Ultimate Madden Bowl e podem inscrever-se aqui. Consulta as Regras Oficiais para mais detalhes.