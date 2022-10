EA Sports NHL 23 apresenta jogadoras femininas no Ultimate Team

A Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) oferece a experiência Chel mais social de sempre na EA SPORTS™ NHL® 23, agora disponível em todo o mundo. Alimentada pelo motor Frostbite™, NHL 23 mostra verdadeiramente como os jogadores são maiores juntamente com a introdução de jogadoras femininos ao Hockey Ultimate Team, novos níveis de autenticidade que incluem mais de 500 novas animações de playmaking de última oportunidade e personalização de modo de franchising mais profundo disponível no lançamento, bem como matchmaking cross-platform que chega ao jogo em novembro de 2022. Para celebrar o lançamento, as estrelas de capa Trevor Zegras e Sarah Nurse, com Hilary Knight, Cabbie Richards e Paul "Biz" Bissonnette, vão defrontar-se em jogo 3v3 HUT aqui.

"A franquia NHL sempre se orgulhou de ser uma das melhores experiências de jogos desportivos baseadas em equipas, em que se pode desfrutar com os amigos, seja esse amigo do outro lado do sofá ou do mundo", disse Mike Inglehart, Diretor Criativo da EA Vancouver. "Este ano, a NHL 23 continua a aproximar os fãs com o matchmaking cross-platform e o conjunto de funcionalidades expandidas que destaca o hóquei feminino."

Pela primeira vez, os membros da IIHF Women's National Team podem agora jogar ao lado de homens no mesmo esquadrão HUT, o que significa que os jogadores podem alinhar Sarah Nurse da Team Canada ao lado do fenómeno dos Ducks ,Trevor Zegras para fazer a sua própria equipa de sonho com melhores jogadores da modalidade. Para além da capacidade de jogar em conjunto, as seleções nacionais masculinas e femininas continuarão a desempenhar um papel importante no modo, uma vez que os jogadores da seleção nacional terão itens de base e de mestre incorporados em eventos HUT. Os jogadores podem agora competir numa variedade de novos temas de jogo rotativo em HUT Rivals, e a NHL 23 introduziu três novos níveis de Hut Rivals Rewards com base em vitórias ou vitórias de stricks.

A NHL 23 está de volta ao motor Frostbite™ pelo segundo ano, continuando a empurrar a franquia para a frente como a experiência de hóquei mais autêntica e imersiva de sempre. Esta última iteração da franquia introduz uma Celebração da Taça Stanley totalmente interativa onde os jogadores poderão escolher quem recebe a Taça em seguida, enquanto a multidão celebra com brilhos e confettis e o comentário justifica a sua escolha com base em 65 complexas e precisas histórias para a sua equipa. Além disso, uma sequência pós-jogo também apresentará o nome do seu jogador personalizado gravado na Stanley Cup. A NHL 23 também renovou momentos-chave como celebrações de hat-trick, dando-lhes níveis sem precedentes de personalização e controlo de jogadores, bem como níveis revistos de Crowd Awareness e Moment to Moment Reactions que imergirão os jogadores na ação como nunca tinha acontecido. O NHL 23 representa um salto maciço em termos de riqueza visual com detalhes de caráter melhorados, com um novo modelo de sombreamento da pele e detalhes cruciais como a acumulação de suor que muda a forma como a luz reflete ao longo do jogo.

A adição de animações gameplay do Last Chance Puck Movement injeta excitação em momentos importantes no jogo, com mais de 500 novas animações de Stumble Action, jogadas de disco solto e AI do guarda-redes melhorado. Enquanto o contacto em prestações anteriores da NHL resultou frequentemente numa perda de controlo ofensivo dos jogadores, o Movimento Puck de Última Oportunidade aproxima a EA SPORTS NHL da realidade das jogadas de hóquei no gelo, permitindo que os jogadores reajam autenticamente ao contacto e ainda criem jogadas dinâmicas no momento.

Em novembro de 2022, a introdução do matchmaking cross-platform reforçará ainda mais a posição da NHL 23 como uma experiência social de melhor classe. O matchmaking transversal permitirá aos jogadores defrontar adversários na mesma geração de consolas para os modos World of Chel e HUT, criando piscinas de jogadores maiores e encurtando os tempos de fila para garantir que os jogadores têm mais opções para enfrentar e passar menos tempo à espera de tomar o gelo. Mais informações podem ser encontradas aqui.

O modo franchise favorito dos fãs regressa à NHL 23, agora com níveis mais profundos de personalização do que nunca para os jogadores mais dedicados conceberem uma experiência Chel sob medida. As novas opções de personalização incluem ajustes no número de equipas, jogos jogados, divisões, conferências, eliminatórias, teto salarial da liga e muito mais.

A EA SPORTS NHL continua a oferecer migração de conteúdos HUT para garantir uma experiência suave para os jogadores através das gerações de consolas. Após uma atualização de novembro, os jogadores que começarem a jogar NHL 23 na PlayStation®4 ou Xbox One poderão transferir o seu valor HUT Team e progredir para a próxima geração das respetivas plataformas na PlayStation®5 ou Xbox Series X|S.