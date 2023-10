EA Sports NHL 24 chegou: A verdadeira intensidade do hóquei no gelo

A Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) lança hoje o EA SPORTS™ NHL® 24, para PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4 e Xbox One. Alimentado pelo motor Frostbite™ da EA, o novíssimo Exhaust Engine apresenta os sistemas Sustained Pressure e Goalie Fatigue para uma intensidade de hockey real que traz a velocidade e a fadiga da alta pressão no gelo para o jogo. A mecânica de Physics-Based Contact melhorada em NHL 24 oferece contacto realista, melhorando o sentimento de uma experiência de jogabilidade ainda melhor.

"Os fãs do Hockey fans admiram a intensidade crua do desporto. Este ano, com novas características como o Exhaust Engine e o Physics-Based Contact, captamos essa essência, " disse Mike Inglehart, Diretor Criativo da EA Vancouver. "NHL 24 permite aos jogadores sentirem a emoção do desporto e estamos ansiosos para que os fãs possam sentir a adrenalina do desporto e a sensação de fisicalidade."

NHL 24 está recheado de novas funcionalidades incluindo:

Experiência de Jogabilidade Completamente Renovada: EA SPORTS NHL nunca foi tão intense, com as novíssimas mecânicas de jogabilidade que juntam a pressão, fisicalidade e controlo de ação autêntica no gelo. O novo Exhaust Engine – alimentado pelo Frostbite – inclui os sistemas Sustained Pressure e Goalie Fatigue, recompensando momentos intensos de ataque e tempo na zona de ataque, adicionando uma nova e dinâmica camada de autenticidade e entusiasmo ao jogo. Os jogadores podem passar para qualquer lado em qualquer altura com o Vision Passing e o Total Control Skill Moves fazendo com que os movimentos sejam mais intuitivos e acessíveis. Estas são apenas algumas das novas camadas de jogabilidade adicionadas a NHL 24, e os jogadores podem aprender mais ao verificarem o vídeo de 15 minutos de análise aprofundada aqui tal como o post de blog correspondente aqui.

O World of Chel Mais Dinâmico Até à Data: Os jogadores vão poder conectar-se de formas mais diversas do que nunca com o Cross-Play‡ melhorado, o que irá levar a um matchmaking melhorado para os jogadores nas diversas plataformas. Melhorias à Creation Zone dará aos jogadores uma maior personalização, enquanto uma atualização aos EASHL Playoffs apresentam um caminho autêntico de 16 jogos até ao título, permitindo aos jogadores ganharem pontos de ranking à medida que avançam no torneio. NHL 24 também apresenta o World of Chel Battle Pass, e os jogadores podem jogar através de temporadas recheadas de ação nos níveis gratuitos e premium. Sabe mais sobre as atualizações do World of Chel no vídeo de análise aprofundada aqui, e um post de blog sobre os modos do jogo aqui.

Vive Momentos Históricos no Hockey com o Hockey Ultimate Team™: NHL 24 estreia os HUT Moments, permitindo aos jogadores recriar, partilhar e seguir jogadas de hockey icónicas usando um Sistema em tempo real que atualiza o progresso dos jogadores baseado em itens, equimas e ações no gelo. NHL 24 também introduz um novo Sistema de seguimento de objetivos em tempo real, permitindo aos jogadores seguirem os seus objetivos e manterem-se ficados na ação entusiasmante no gelo. Sabe mais sobre o Hockey Ultimate Team ao veres o vídeo de análise aprofundada com mais de oito minutos aqui.

Apresentação Modernizada: Com NHL 24, os jogadores vão viver uma maior imersão no gelo através da inclusão dos Flex Moments, com mais de 75 novas celebrações de golo, ângulos de câmara, iluminação e controlos personalizados de celebração no seu comando. NHL 24 conta com reações do público melhoradas para trazer à vida a intensidade do hockey, e os Dynamic Rink Boards expandem a transmissão de realidade aumentada e comunicam momentos chave no gelo. Sabe mais sobre a nova apresentação em NHL 24 no vídeo de análise aprofundada aqui.

Desenvolvido pelos estúdios EA Vancouver e EA Bucharest, EA SPORTS NHL 24 já está disponível para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, assim como para PlayStation 4 e Xbox One. O EA SPORTS NHL 24 X-Factor Edition* inclui as versões para PlayStation 4 e PlayStation 5 ou Xbox One e Xbox Series X|S versions, três dias de acesso antecipado, 4600 NHL Points, item de jogador exclusivo Cale Makar, Ícone Power-Up HUT à escolha e um WOC Battle Pass XP Modifier x5. Para mais detalhes visita: https://www.ea.com/games/nhl/nhl-24/buy.

Os membros EA Play** podem retirar mais de NHL 24 com três dias de acesso antecipado e recompensas exclusivas para membros durante a temporada. Visita o site EA Play para mais informações.

Subscreve o nosso canal de YouTube para todos os trailers e vídeos. Junta-te à comunidade de EA SPORTS NHL no TikTok e no Instagram. Também podes seguir-nos no Twitter em @easportsnhl para ficares atualizado com as mais recentes novidades.