EA Sports NHL 24 lança novo patch: Mudanças de jogabilidade a caminho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O estúdio EAV trabalhou arduamente para trazer novas melhorias ao EA SPORTS™ NHL 24.

Alguns dos principais recursos do Patch 1.4.0 são:

Goalie X-Factors: 'Light Work', 'Extra Padding', 'Whirlwind', 'Handled It' e 'Energizer' X-factors foram atualizados para fornecer mais opções ao atribuir habilidades de zona Goalie X-Factor.

Goalie Size Balancing: 'Save Reach' foi escalado pela altura do guarda-redes. Guarda-redes menores vão receber menos penalidades, e guarda-redes maiores vão receber penalidades maiores, ao fazer defesas de longo alcance. Assim, os jogadores agora podem optar por jogar com os seus guarda-redes preferidos sem que o tamanho do guarda-redes seja motivo de preocupação.

Goalie Save accuracy: O bónus aumentado é aplicado à pontuação de precisão quando o usuário guarda-redes está enquadrado para o puck e requer menos alcance para fazer uma defesa, enquanto o aumento da penalidade é aplicado à pontuação de precisão quando o guarda-redes está fora de posição e obrigado a fazer defesas de longo alcance.

À medida que avançamos para o All-Star Weekend, este patch contará com os novos equipamentos All-Star.