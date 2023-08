EA Sports NHL 24: Trailer oficial de jogabilidade já roda nas redes

A EA SPORTS revelou mais detalhes sobre todas as atualizações empolgantes que chegarão a NHL 24 no Trailer Oficial de Jogabilidade e no Deep Dive, que apresenta novos recursos de jogabilidade que darão vida à autêntica ação no gelo.Os fãs podem aprender como novos recursos mudam a meta de jogabilidade, como o aumento da variedade de golos do Exhaust Engine devido ao sistema de Sustained Pressure e os níveis de energia visíveis dos goleiros no jogo com o novo Sistema Goalie Fatigue System. Os fãs também podem aprender mais sobre como o Physics-Based Contact traz uma nova camada tática este ano e por que Vision Passing System abre o gelo para jogadas que mudam o jogo. Os aficionados de Chel podem aprender mais por si mesmos em como NHL 24 faz sentir no hóquei no novíssimo trailer de deep dive aqui.NHL 24 estará disponível mundialmente em 6 de outubro de 2023 para a PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation®®4 e Xbox One, com três dias de acesso antecipado, direito duplo e muito mais se os fãs reservarem a X-Factor Edition. Os fãs podem reservar o jogo agora para entrarem no gelo e experimentarem estas melhorias de jogabilidade que mudam o jogo mais cedo.