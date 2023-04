EA SPORTS PGA TOUR conta com melhorias e correções

O EA SPORTS PGA TOUR foi lançado na passada sexta-feira, e a equipa tem estado a ouvir o feedback do público e a tomar notas! O jogo já sofreu várias mudanças, incluindo a correção de problemas com a reivindicação de prémios de torneios, falhas de jogo, compatibilidade e muito mais.Esta quinta-feira, a EA Sports divulgou uma nota no blog descrevendo seus planos para futuras melhorias e correções, muitas das quais serão implementadas nas próximas semanas. Estes incluem o seguinte (e muito mais!):- A animação de swing inicial do jogo foi projetada para replicar com precisão o movimento do golfista e foi uma escolha de design para elevar o realismo do jogo. Para melhorar ainda mais a experiência, a equipa vai adicionar no final deste mês o balanço de 3 cliques, um elemento básico nos jogos de golfe há décadas.- A equipa ouviu o feedback dos jogadores sobre querer mais opções fora do Jogo Rápido e das Rodadas Completas durante o Modo Carreira e está a explorar maneiras de fornecer mais opções nesta área- A equipa tem investigado maneiras de melhorar a pre-shot zoom camera, concentrando-se em melhorias para jogadores que não usam a grade de colocação e precisam de ângulos de câmara mais baixos para ler manualmente os greens.E mais, incluindo ajustes de Putting Grid, Cup Physics e Online Matchmaking, uma opção de apresentação "Fast Play" e mais formatos de jogos online.