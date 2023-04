EA Sports PGA Tour já disponível em todo o mundo

A Electronic Arts Inc lançou mundialmente o EA SPORTS PGA TOURTM para a PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC através da app EA, Steam e Epic Games Store. EA SPORTS PGA TOUR é a casa exclusiva de todos os quatro majors no golfe masculino - o Masters Tournament, PGA ChampionshipTM, U.S. Open Championship® e The Open. O jogo apresenta 30 campos no lançamento, THE PLAYERS Championship e FedExCup Playoffs, a Ladies Professional Golf Association (LPGA) e a nova jogabilidade Pure Strike com ShotLink® Powered by CDW. O EA SPORTS PGA TOUR também será lançado com Road to the Masters, que incorpora desafios, torneios online e equipamentos ligados ao Masters.

EA SPORTS PGA TOUR apresenta a representação mais precisa de Augusta National, a partir de locais exatos de suas flores e árvores, sons de pássaros, bem como o recém-redesenhado buraco 13 comumente conhecido como "Azalea". Dentro do Road to the Masters, os jogadores podem competir por um Green Jacket no mundialmente famoso Augusta National e participar de uma variedade de desafios únicos, onde se inclui "Championship Moments do Masters, onde se vão completar missões inspiradas no prestigiado Torneio. Os jogadores podem testar suas habilidades em emocionantes torneios online de uma temporada, ganhar recompensas com a marca Masters e equipar os teus golfistas criados com clubes e equipamentos oficiais.

"Desde o início, o nosso objetivo era proporcionar aos fãs de golfe uma experiência realista que replicasse a emoção e a paixão que os jogadores da vida real experimentam todas as semanas no PGA TOUR, bem como a beleza e a grandeza do Masters no Augusta National", disse Cam Weber, vice-presidente executivo e GM, EA SPORTS. "Como o único jogo de golfe com os quatro majors masculinos apresenta alguns dos campos e torneios mais icónicos do mundo e jogabilidade realista alimentada por dados de golfe do mundo real, estamos extremamente entusiasmados em dar aos jogadores o jogo de golfe mais realista do mundo hoje."

O EA SPORTS PGA TOUR é alimentado pelo motor FrostbiteTM da EA e possui 30 campos de bucket list no lançamento, como The Old Course at St Andrews Links, The Country Club, Pebble Beach Golf Links e Torrey Pines, que permite aos jogadores experimentare, alguns dos destinos de golfe mais proeminentes do mundo em 4K deslumbrante como nunca†. Meticulosamente criado com tecnologia de drones, helicópteros de voo equipados com scanners LiDAR personalizados e as ferramentas processuais de terreno de última geração da Frostbite, cada curso é repleto de detalhes que os fãs conhecem e adoram, até mesmo as casas do clube. A fotogrametria e os scanners também foram aplicados para criar renderizações precisas de clubhouses, vegetação icónica, pontes, marcadores de tee, formações rochosas e outros elementos em curso, para oferecer aos jogadores experiências visuais realistas de seus cursos favoritos. A lista completa de cursos disponíveis no lançamento está disponível no site do EA SPORTS PGA TOUR.

O sistema de jogabilidade Pure Strike, com ShotLink® alimentado por CDW e TrackMan, permite que os jogadores se sintam como um golfista profissional, com a mecânica de balanço fluido incorporada, comportamento inovador da bola e dinâmica de campo realista. Com um modo carreira robusto, modos online para amigos e jogo competitivo, profissionais da vida real, que incluem golfistas LPGA e opções de personalização profundas, EA SPORTS PGA TOUR é a entrada mais rica em conteúdo da franquia.

Após o lançamento do EA SPORTS PGA TOUR, os jogadores podem esperar atualizações de conteúdo atraentes ao lado dos maiores momentos do golfe, como os Majors, a FedExCup e a Ryder Cup. Novos desafios inspirados em momentos atuais e históricos do golfe serão adicionados juntamente com a mecânica 3-Click Swing e cinco novos campos com os locais dos majors masculinos de 2023, incluindo Oak Hill Country Club, The Los Angeles Country Club e Royal Liverpool, bem como Olympia Fields e Marco Simone, local da Ryder Cup 2023. Mais informações sobre essas novas atualizações de conteúdo do EA SPORTS PGA TOUR serão reveladas no final de 2023.

O EA SPORTS PGA TOUR está repleto de conteúdo competitivo para os jogadores experimentarem no modo Carreira, incluindo:

? O PLAYERS Championship e os Playoffs da FedExCup - O PLAYERS Championship e todos os três eventos dos Playoffs da FedExCup estarão no jogo. Os jogadores podem ganhar pontos FedExCup no Modo Carreira no Jogo pela oportunidade de competir nos Playoffs da FedExCup.

? Ladies Professional Golf Association (LPGA) e The Amundi Evian Championship - Em parceria com a LPGA, as jogadoras do ea sports pga tour podem competir no Amundi Evian Championship pela primeira vez num videojogo. As jogadoras podem competir como algumas das melhores mulheres da modalidade, criar uma golfista no recurso revisado Create-A-Player e participar de uma série de desafios temáticos da LPGA e outros eventos. O mundo do golfe em Iona

Stephen também se vai juntar à equipa de comentários da EA, e vai tornar-se a primeira mulher a aparecer num videojogo de golfe e vai fornecer comentários transmitidos no campo.

? Your Career, Your Way - EA SPORTS PGA TOUR fornece aos jogadores um sistema de progressão semelhante a um RPG no Road to the Masters. À medida que o teu jogo de golfe melhora, mais perto estarás de te tornares um grande campeão. Os jogadores serão capazes de criar e personalizar um golfista, desenvolver as suas habilidades e dominar cada campo para atacar cada buraco como um profissional. Para mais informações sobre o Modo Carreira no EA SPORTS PGA TOUR, ASSISTE AO VÍDEO DEEP DIVE E LÊ O BLOG DETALHADO SOBRE TODOS OS RECURSOS.

? Jogabilidade Online - Os modos de jogo online incluem jogo competitivo com rodadas simultâneas com até 16 jogadores, bem como partidas sociais e privadas para experiências mais casuais. Os jogadores também podem jogar em uma variedade de torneios cronometrados para recompensas exclusivas.