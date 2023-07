EA Sports PGA Tour: Nova atualização traz modo de performance a 60 FPS

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O EA Sports PGA Tour implementou o Title Update 4.5, que inclui um recurso altamente solicitado pela comunidade, 'Performance Mode' ou 60 FPS. Os jogadores de PS5 e Xbox Series X agora podem usar a nova configuração 'Visual Quality' para alternar entre 'Quality Mode' e 'Performance Mode' no ecrã de configurações visuais do jogo.

'Quality Mode' representa a configuração padrão e original do jogo, que fornece visuais da mais alta qualidade a 30 quadros por segundo (FPS).

O 'Performance Mode' é um modo de renderização totalmente novo, que proporciona um movimento de câmara e animação mais suaves a 60 FPS, em detrimento de uma resolução mais baixa e fidelidade visual.

Com o US Women's Open, atualizações também foram feitas sob o capô para apoiar uma série de desafios que serão lançados durante o torneio que acontecerá no icónico Pebble Beach Golf Links de 6 a 9 de julho.

Além disso, o menu principal do jogo foi atualizado com recursos para exibir mensagens dinâmicas, que a equipa de desenvolvimento planeia usar para melhorar a comunicação sobre atualizações importantes, quando novos conteúdos ou patches são lançados.

A atualização 4.5 também inclui muitas atualizações de qualidade de vida, melhorias e correções de estabilidade, conforme descrito no link abaixo.

A lista completa de notas de patch pode ser encontrada aqui.