EA Sports PGA Tour: revelados novos recursos de jogabilidade

A EA Sports lançou, na manhã desta quinta-feira, um novo vídeo de jogabilidade para o próximo EA SPORTS PGA TOUR, que será lançado na próxima sexta-feira, 7 de abril, para a Xbox Series X|S, PS5 e PC.

Com o criador de conteúdo de jogos desportivos 'TheApexHound', o vídeo mostra muitos dos incríveis recursos de jogabilidade que os jogadores terão em mãos quando o EA SPORTS PGA TOUR for lançado globalmente na próxima semana. Os jogadores terão um 'preview' dos famosos campos de Pebble Beach e Bay Hill, enquanto testemunham uma partida 'multiplayer' online também com o produtor Ben Ramsour. O 'playthrough' mostra os visuais impressionantes e realistas do próximo jogo e a tecnologia de mapeamento de curso de última geração.

Caso tenhas perdido, o Augusta National Golf Club anunciou na semana passada que sediará o Road to the Masters Invitational, um evento transmitido ao vivo apenas para convidados no domingo, 2 de abril, às 23h00. Sintoniza para conferires a primeira jogabilidade do prestigiado Augusta National e vê como as celebridades participantes competem no EA SPORTS PGA TOUR.