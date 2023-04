EA Sports PGA Tour: Todas as novidades da atualização 2.0

Desde o lançamento do EA SPORTS PGA TOUR, no dia 7 de abril, a equipa de desenvolvimento tem ouvido intransigentemente a comunidade e incorporado os seus comentários no jogo. Hoje, a Title Update 2.0 já está no ar, o que traz uma infinidade de melhorias, como novas configurações de apresentação de jogo rápido, mudanças de green grid, bem como correções de bugs, atualizações da interface do utilizador, problemas relacionados ao PC, conteúdo no jogo e muito mais. Claro, o 3-click swing também já está disponível no jogo. Esta mecânica de jogo sempre fez parte da linha de tempo de desenvolvimento, então a equipa está animada para que os jogadores deem uma hipótese como um método de controlo alternativo.

Destaques do patch 2:

Adição do recurso de 3-click swing

Novas configurações de apresentação adicionadasFast Play: ignora a reação do jogador e coloca o NIS automaticamente para uma experiência de apresentação mais rápida

Putt Meter: liga / desliga a visibilidade do putt meter

Dicas de botão: ativa / desativa a dica de botão exibida na parte inferior da tela durante o jogo

Melhorias no Green grid: Para ajudar na visibilidade da bola e também responder ao feedback dos jogadores, depois que a bola é atingida, o green grid agora desaparece rapidamente

Precisão melhorada nos grânulos do green grid para fluir com mais precisão no green, incluindo o buraco 16 de Augusta

Adicionado o Suporte de rato para PC

Correções da câmara: para animações de mentira não reproduzíveis quando a câmara foi colocada em áreas que bloqueavam a visibilidade

Copo redimensionado: Reduzir o tamanho do copo para que ele mapeie para o modelo de física 1:1 e os jogadores não vejam a bola rolar quando parece que deveria entrar

Unificação de mensagens que permite aos jogadores visualizar atualizações frequentes através do painel de recursos de conteúdo no menu principal

Tela de tipos de captura adicionada ao menu Pausar - explica todos os diferentes tipos de captura

Conteúdo da loja adicionado - incluindo chapéus, sapatos, motoristas e muito mais

Gráfico de explicação dos tipos de captura adicionado ao menu Pausar

Correção do problema on-line: o recuo da tela de informações do evento enquanto uma contagem regressiva está em andamento carregará os utilizadores num curso errado na próxima vez que eles corresponderem.